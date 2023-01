Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Ronda Comodines NFL 2023

NFL

Por segunda vez en tantas semanas y la tercera vez en esta temporada, los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals se enfrentarán en un juego de alto riesgo. Pero dado que esta es la primera vez que estos rivales de la AFC Norte se enfrentan en los playoffs, será diferente a cualquier otro juego anterior.

Baltimore y Cincinnati dividieron sus dos juegos de temporada regular, y el equipo local ganó cada enfrentamiento. Los Ravens ganaron por estrecho margen 19-17 en la Semana 5 antes de que los Bengals lograran una victoria por 27-16 la semana pasada.

Por supuesto, una diferencia clave en esos juegos además del lugar fue la disponibilidad de Lamar Jackson. El MVP de 2019 lideró a los Ravens en una serie ganadora de último minuto en el primer enfrentamiento, pero no ha practicado desde que sufrió una lesión en el LCP el 4 de diciembre. Está fuera nuevamente el domingo: Jackson compartió en las redes sociales el jueves que su la rodilla «permanece inestable», y el suplente Tyler Huntley (hombro) también es cuestionable para jugar.

Baltimore se ha visto como un equipo completamente diferente sin Jackson, quien está listo para llegar a la agencia libre esta temporada baja. Antes de su lesión, los Ravens promediaban 25,0 puntos por partido, un promedio que se ha reducido exactamente a la mitad desde entonces.

Con el novato Anthony Brown potencialmente como titular por segundo partido consecutivo, será una batalla cuesta arriba para Baltimore mantenerse al día con la ofensiva de altos vuelos de Cincinnati. La línea se abrió en 6.5 puntos cuando la disponibilidad de Jackson estaba más en duda, pero ahora se acerca a los dos dígitos.

Entonces, ¿pueden los Ravens dar la sorpresa con la esperanza de que Jackson regrese para un posible juego de la Ronda Divisional contra los Chiefs o los Bills? ¿O los Bengals lograrán una segunda victoria consecutiva en casa contra sus rivales divisionales?

Hora y Canal Bengals vs Ravens

Inicio: domingo 15 de enero a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

Televisión: NBC en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica. Canal 5 en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Spread: Bengals -9.5

Tres cosas para ver

1.- ¿Puede Joe Burrow finalmente resolver la defensa de los Ravens?

En 17 aperturas esta temporada, Burrow solo tiene cinco con EPA negativo por descenso. Dos de ellos fueron contra los Ravens. A pesar de que Baltimore bombardeó (7.3 por ciento) y ejerció presión (12.2 por ciento) con menos frecuencia que su promedio de temporada, la unidad del coordinador Mike Macdonald aún confundió al mariscal de campo de los Bengals.

Algo de eso podría tener que ver con Cincinnati usando un plan de juego más simple contra un oponente al que probablemente enfrentarán nuevamente la próxima semana. Pero aún así, Burrow no fue efectivo en el exterior, donde generalmente prospera, y completó solo cuatro de 14 pases más allá de las 10 yardas en el juego de la Semana 18.

Los Ravens han tenido éxito contra los Bengals, entre otros oponentes, disfrazando brillantemente su cobertura y confiando en sus esquineros para hacer la jugada. Eso funcionó dos veces hasta ahora, aunque podría ser difícil engañar a Burrow por tercera vez, especialmente en una sucesión tan rápida.

Un área a vigilar es el lado derecho de la línea ofensiva de los Bengals, donde no estarán el guardia Alex Cappa, quien se lesionó el tobillo la semana pasada. Acaban de perder al tackle derecho La’el Collins (rodilla) en la Semana 16, por lo que podrían ser particularmente vulnerables de ese lado. Burrow saca el balón más rápido que cualquier mariscal de campo que no sea Tom Brady (tiempo promedio de lanzamiento de 2,55 segundos), pero la toma de decisiones rápida e inteligente contra esta complicada defensa será aún más crucial esta semana.

2.- ¿Seguirán siendo los Ravens una amenaza constante sin Lamar Jackson?

Sin Jackson, la ofensiva de Baltimore no puede funcionar igual. Los Ravens obviamente extrañan su habilidad dinámica, pero usar a Tyler Huntley o Anthony Brown en su lugar significa que los oponentes no tienen que respetar tanto el pase. A pesar de correr más con Jackson fuera, los Ravens acumulan menos yardas por juego (162.7 vs. 155.0) por tierra.

La diferencia fue clara en los dos partidos entre Baltimore y Cincinnati esta temporada. En el primero, los Ravens acumularon 5.5 yardas por acarreo, y 13 de sus 22 primeros intentos llegaron por tierra. En el segundo, solo recogieron 4.1 yardas por acarreo, con ocho de sus 20 primeros intentos por tierra.

Vale la pena señalar que el tackle nariz estrella D.J. Reader no jugó en el primer juego de los Ravens, y es un gran factor que marca la diferencia en este concurso. Ese será el enfrentamiento clave para ver cuando se enfrente al centro de los Ravens, Tyler Linderbaum, quien ocupa el primer lugar entre los centros en la tasa de victorias de bloqueo de pases (77 por ciento), y el guardia Ben Powers (segundo entre los guardias, 79 por ciento).

Si Huntley puede ir, eso abrirá una nueva dimensión para los Ravens ya que Brown tiene tres carreras para menos-5 yardas en sus dos juegos. Pero independientemente, los Ravens necesitan controlar el reloj para acortar el juego tanto como sea posible.

3.- ¿Podrá Baltimore evitar errores que rompan la espalda?

Sí, los Ravens redujeron el déficit final a 11 puntos la semana pasada, pero nunca estuvieron realmente en el juego gracias a cuatro pérdidas de balón. Dos intercepciones tempranas de Brown llevaron a dos touchdowns rápidos cuando Baltimore vio a Cincinnati con una ventaja de 17-0 a menos de un minuto del segundo cuarto.

La defensa de Cincinnati ha sido sólida aunque poco espectacular esta temporada, empatando en el puesto 11 con 24 robos de balón. Pero 11 de ellos han llegado en los últimos cuatro juegos, incluido otro de cuatro puntos contra los Buccaneers en la Semana 15. El profundo Jessie Bates III, en particular, se ha destacado con tres pérdidas de balón forzadas en ese tramo, incluidas dos la semana pasada.

Baltimore no va a ganar un tiroteo. No tiene las armas para mantenerse al día con Ja’Marr Chase y compañia, y la posición de mariscal de campo ha sido un agujero negro en la ausencia de Jackson. Pero los Ravens pueden ganar una pelea de rocas. Es fácil ver cómo la defensa puede ralentizar a Burrow, pero si regalan muchas posesiones, tal vez alguna, esa tarea puede volverse demasiado difícil para esta ofensiva en apuros que no ha superado los 17 puntos sin su MVP.

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens en VIVO

Hay un cliché de fútbol que dice que es difícil vencer a un equipo tres veces en una temporada. Bueno, también es difícil detener a un mariscal de campo de élite tres veces en una temporada. Joe Burrow es un mariscal de campo lo suficientemente bueno como para poder resolver la defensa de Baltimore esta vez. Incluso el juego promedio será suficiente para llegar a los 20 puntos, lo que debería ser más que suficiente para ganar en casa.

Predicción: Bengals 27, Ravens 13

