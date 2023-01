Kansas City Chiefs vs Cincinnati Bengals EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Conferencia NFL 2023

NFL

Entonces, ¿de cuál de estas cosas estás más cansado?

El «reloj de tobillo» de Patrick Mahomes

«Los Bengals tienen tres linieros ofensivos fuera esta semana»

Andy Reid dibujando bigotes a sus jugadores en ese comercial de seguros

Bueno, una cosa de la que nunca deberíamos cansarnos es otro juego de playoffs de Cincinnati-Kansas City para decidir quién va al Super Bowl. Estos dos han cultivado una gran rivalidad en los últimos años que ha definido a la AFC. Una vez más, todo culmina en el Arrowhead Stadium este domingo.

Los Bengals están aquí después de superar un comienzo muy pedestre de 4-4 al ganar sus próximos 10 juegos, incluida una victoria dominante de 27-10 en la nieve en Buffalo la semana pasada. Joe Burrow podría ser la única persona que descubrió que ese fue un resultado muy sorprendente, ya que Cincy anotó dos touchdowns desde el principio y esencialmente pasó el resto del juego haciendo ángeles de nieve y poniendo fin a los sueños de Josh Allen y sus Bills.

En cuanto a los Chiefs, cabe destacar que este será su quinto Juego de Campeonato de la AFC consecutivo en casa, un logro increíble en esta época. Pero los Chiefs se abrieron paso por encima de Jacksonville, escapando con una victoria de siete puntos. Mientras tanto, vieron cómo el mariscal de campo franquicia Patrick Mahomes se enrollaba el tobillo y el suplente Chad Henne tenía que entrar para una serie (aunque una serie de touchdown de 98 yardas) antes de que Mahomes pudiera regresar y cojear su camino hacia una victoria. . Pero, de nuevo, estoy seguro de que todos vieron cómo se desarrollaba ese drama.

Hora y Canal Chiefs vs Bengals

Inicio: domingo 29 de enero a las 3:30 p.m. PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica. Canal 5 en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Spread: Chiefs -1

Tres cosas para ver

1.- Bien, vamos allá. La línea ofensiva de los Bengals vs la carrera de pases de los Chiefs

Solo el ex-Vikingo Wade Wilson había sufrido más capturas de postemporada en sus primeros cinco juegos de postemporada (25) que Joe Burrow (23), por lo que esta línea ofensiva de Bengala tiene un historial de juego deficiente. Pero como dijo Tony Romo durante la transmisión, «impusieron su voluntad» a los Bills en la protección del pase y en el juego terrestre. Cincy los golpeó por 175 yardas terrestres… ¡en la NIEVE! También permitieron solo una captura y tres hits en Burrow. Guau. Entonces, ¿pueden los Chiefs abollar esta pared frontal y detener el juego terrestre? ¿O convertir a «Joe Cool» en Joe Fool? Chris Jones es el semental obvio aquí, liderando a los Chiefs con 15.5 capturas esta temporada. Pero los Chiefs no son segundos en la NFL en capturas debido a un solo tipo. Busque al novato George Karlaftis, Khalen Saunders y Frank Clark para aumentar la presión también. Y antes de adularnos con la renovada línea ofensiva de los Bengals, recuerden que los Ravens ejercieron mucha presión (incluyendo cuatro capturas) contra los Bengals la semana anterior. No puedo esperar a ver cómo resulta este enfrentamiento.

2.- Los actores secundarios

Ahora que estamos en la temporada de premios, es hora de destacar a algunos de los jugadores que quizás no ganen el Oscar pero que jugarán un papel más importante en el juego de esta semana. En primer lugar, volvamos a Joe Mixon para los Bengals. Solo corrió para 100 yardas en un juego esta temporada hasta la semana pasada. Pero hombre vivo, se fue en la nieve en Buffalo, cruzando el río y a través de las colinas durante 105 yardas en 20 acarreos. Él y Samaje Perine podrían apoyarse un poco más en este.

También esté atento al ala cerrada Hayden Hurst, quien podría verse afectado por una lesión en la pantorrilla, pero si está al 100 por ciento, será otro gran objetivo para Burrow, quien se conectó con él cinco veces para 59 yardas y un touchdown la semana pasada.

Por otro lado, el corredor novato de los Chiefs, Isaih Pacheco, es un corredor explosivo y tiene las piernas explosivas para permitir que KC enfatice el juego terrestre esta semana. Obviamente, un buen juego terrestre le quitará algo de presión a su mariscal de campo lesionado y, lo que es más importante, que Pacheco tenga un buen día de campo también mantendrá el balón fuera de las manos de Joe Burrow. Ah, y una nota al margen interesante: los Chiefs tienen marca de 10-1 este año en juegos en los que han corrido para más de 100 yardas. Así que esto es una obviedad.

3.- La defensa de Lou Anarumo

Este tipo escribió el plan sobre cómo detener (o ralentizar) a Patrick Mahomes. Estoy seguro de que todos recuerdan que los Chiefs tomaron una ventaja de 21-3 sobre los Bengals en el Juego de Campeonato de la AFC del año pasado, solo para ver a Mahomes and Co. cerrar el resto del juego mientras la ofensiva de Bengala cargó para un triple. puntos ganados en la prórroga. Después del medio tiempo, Mahomes completó solo 8 de 18 para 55 yardas en la segunda mitad con dos intercepciones y cuatro capturas. Fue la peor segunda mitad de la carrera de Mahomes en la NFL. Ney, toda su vida. Puede agradecerle a Anarumo, el coordinador defensivo de los Bengals, por eso. Es posible que Mahomes no se esfuerce ni improvise mucho esta semana, pero también debemos tener en cuenta que, a partir de los pases lanzados desde el bolsillo, aún ocupó el primer lugar en la NFL en QBR y en más de 20 lanzamientos de yardas. Y si lo atacan, recuerden que Mahomes acertó 7 de 10, incluido un touchdown y un índice de pasador de 122.9 cuando los Jaguars lo atacaron la semana pasada.

Kansas City Chiefs vs Cincinnati Bengals en VIVO

Antes de finalizar esta vista previa, una cosa a tener en cuenta que no se mencionó anteriormente es observar cómo funciona este juego desde el principio. En sus últimos cinco primeros cuartos, los negros y naranjas han superado a sus oponentes por un saludable 46-0. Además de eso, su defensa tiene una estadística aún más impresionante en el sentido de que no han permitido un solo touchdown en el primer cuarto de sus últimos 12 juegos. A eso se le llama tener un buen comienzo, gente.

Como se mencionó, los Bengals son kryptonita para Patrick Mahomes, ya que lo derrotaron tres veces seguidas. Es por eso que el factor más importante de todos es el nivel de confianza con el que juegan los Bengals. Vencieron a los Chiefs en Arrowhead en el Juego de Campeonato de la AFC de la temporada pasada, 27-24 (en tiempo extra). Y vencieron a los Chiefs este año en casa en la Semana 13, 27-24.

Solo creo que este es el momento de los Bengals… otra vez.

Predicción: Bengals 27, Chiefs 24

Last modified: enero 28, 2023

Etiquetas: Chiefs vs Bengals