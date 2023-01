Riyadh vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cristiano Ronaldo vs Leo Messi Amistoso 2023

Amistosos

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán cuando PSG y el Riyadh All Star se midan en Arabia Saudita este jueves 19 de enero en el King Fahd Stadium.

Hora y Canal Riyadh vs PSG

Sede: Estadio Internacional Rey Fahd, Riad, Arabia Saudita

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 pm de España y Francia. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Streaming: YouTube Live PSG

Cristiano Ronaldo vs Leo Messi en VIVO

Esta será la primera vez que las dos estrellas se enfrenten desde diciembre de 2020, cuando Juventus y Barcelona se enfrentaron en la Liga de Campeones.

Messi y Ronaldo llegan al partido con resultados contrastantes, en términos de fútbol internacional. Argentina regresa a Medio Oriente luego de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2022, hace casi un mes, en Qatar.

Ronaldo, por otro lado, jugará su primer partido después de la Copa del Mundo, donde anotó solo un gol, desde el punto de penalti, y terminó la campaña del Mundial fuera de la alineación titular en los últimos dos juegos para Portugal.

Este será el primer choque entre los dos grandes del fútbol donde ambos no son de equipos europeos. Ronaldo, después de una carrera ilustre, que abarcó desde el Sporting de Lisboa hasta el Manchester United durante 20 años, decidió mudarse al Al Nassr de Arabia Saudita con un contrato de dos años y medio, por un valor de 200 millones de dólares.

“Estoy orgulloso de tomar esta decisión. . . en Europa, mi trabajo ha terminado. Jugué en los clubes más importantes. Asia es un nuevo desafío. Gracias Al Nassr por darme la oportunidad. Estoy muy feliz y muy orgulloso”, dijo Ronaldo en su presentación en el conjunto saudí.

¿Cuándo jugará Ronaldo su primer partido con el Al Nassr?

El jugador de 37 años jugará su primer partido en Arabia Saudita contra el PSG, protagonizado por los íconos Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar.

Aunque Ronaldo completó su traspaso a Al Nassr en la primera semana de enero, se registró tarde debido a las reglas de la liga para registrar jugadores extranjeros. Como Al Nassr ya tenía su lista llena, tuvo que rescindir el contrato de Vincent Aboubakar para fichar al portugués.

Además, Ronaldo cumplía una sanción de dos partidos impuesta por la Asociación de Fútbol de Inglaterra en noviembre de 2022 por golpear a un aficionado del Everton durante su paso por el Manchester United.

Los dos partidos de Al Nassr tras su fichaje, ante el Al Ta’ee y el Al Shabab, respectivamente, están cerrados y el próximo partido del equipo saudí, el 22 de enero, lo protagonizará Ronaldo.

Sin embargo, el choque anterior, entre estrellas selectas de Al Nassr y Al Hilal, verá a la ex estrella del Real Madrid, Juventus y Manchester United hacer su debut en el Medio Oriente.

¿Messi jugará contra Ronaldo en Arabia Saudita?

Lionel Messi regresó a los entrenamientos del PSG después de la Copa del Mundo el 4 de enero y ha sido titular en todos los partidos del campeón francés desde entonces.

El PSG sufrió una sorpresiva derrota ante el Rennes en el partido anterior y el argentino buscará volver a la senda de la victoria con el club contra Ronaldo.

Aunque Paris Saint-Germain no ha dado a conocer los equipos finales, se espera que el ganador de la Copa del Mundo de 35 años comience contra su antiguo rival Ronaldo.

¿Qué tan altas son las demandas de boletos para el Saudi All-Star XI vs PSG?

El enfrentamiento tan esperado, que tendrá lugar en el Estadio Rey Fahd en Riyadh, supuestamente tuvo más de dos millones de solicitudes de boletos en línea.

La puja por una entrada VIP «Más allá de la imaginación» para el partido ya superó los 10 millones de riales (2,66 millones de dólares) en una subasta que finalizará más tarde el martes.

El juego también ha cautivado a los fanáticos, ya que se produce poco más de un mes después de que Messi ayudara a Argentina a ganar la Copa del Mundo de 2022, la pieza que faltaba en su vasta colección de trofeos.

