Buffalo Bills vs Cincinnati Bengals EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Ronda Divisional NFL 2023

NFL

Tres semanas después del evento traumático que sacudió a la NFL, los Cincinnati Bengals y Buffalo Bills se enfrentarán nuevamente con un lugar en el Juego de Campeonato de la AFC en juego.

El juego de la semana 17 entre estos equipos fue cancelado en el primer cuarto después de que Damar Hamlin colapsara en el campo con un paro cardíaco y tuviera que ser trasladada de urgencia al hospital.

Desde entonces, Hamlin fue dado de alta del hospital, y el entrenador en jefe Sean McDermott dijo que el profundo de segundo año ha regresado a las instalaciones del equipo «casi a diario». No está claro si Hamlin estará presente, tiene una larga recuperación por delante, pero de todos modos será un juego bastante emotivo.

Cada equipo ha ganado dos seguidos desde aquel fatídico partido, aunque la Ronda de Comodines dio más susto de lo esperado. Buffalo ingresó a su juego contra Miami como favorito por 14 puntos, pero casi desperdició una ventaja de 17-0 al aferrarse a una victoria por tres puntos. Mientras tanto, los Bengals eran favoritos por ocho puntos, pero necesitaban un balón suelto de Sam Hubbard de 98 yardas para vencer a los Ravens.

Aún así, a pesar de las preocupaciones de la primera ronda de playoffs, estos son claramente dos de los mejores equipos que quedan en los playoffs. Entraron en la postemporada con las cinco mejores probabilidades del Super Bowl y son dos de los tres equipos que realmente vencieron al sembrado No. 1 Kansas City esta temporada.

El ganador se enfrentará a los Chiefs, que vencieron ayer a los Jaguars. Los Bengals viajarían a Kansas City, mientras que los Bills se enfrentarían en el Mercedes-Benz Stadium de los Falcons para un juego en sitio neutral, debido al juego cancelado de la Semana 17.

Cincinnati lideró el juego de la Semana 17 7-3 antes de que fuera cancelado, aunque no hay mucho que se pueda quitar de dos series y media. Lo que está claro es que estos son equipos emocionantes y parejos. ¿Pueden los Bengals continuar donde lo dejaron y anotar una sorpresa? ¿O los Bills continuarán su búsqueda de su primera aparición en el Super Bowl desde 1993?

Hora y Canal Bills vs Bengals

Inicio: domingo 22 de enero a las 12 p.m. PT / 3 p.m. ET en Estados Unidos. 2 p.m en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica. Canal 5 en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Spread: Bills -5.5

Tres cosas para ver

1.- ¿Soportará la línea ofensiva de los Bengals?

La ofensiva de Cincinnati aparentemente se movió a voluntad contra los Bills cuando jugaron por última vez. Claro, acababan de perder al tackle derecho La’el Collins por un ligamento cruzado anterior desgarrado la semana anterior, pero Joe Burrow fue un perfecto 4 de 4 para 52 yardas sin sentir mucha presión. Bueno, en las dos semanas posteriores, perdieron al preciado guardia agente libre Alex Cappa (tobillo) y al tackle izquierdo Jonah Williams (rodilla).

La línea ofensiva fue el talón de Aquiles de Cincinnati la temporada pasada, y parece ser un problema una vez más este año. El gasto significativo de la temporada baja ayudó a mejorar la unidad, pero aún ocuparon el puesto 30 en la tasa de victorias de bloqueo de pases (50 por ciento) durante la temporada regular, y perder la mayor parte de la línea ofensiva hace que el problema pase de ser notable a alarmante.

Con Williams cayendo en el segundo cuarto contra los Ravens, Baltimore pudo capturar a Burrow cuatro veces y presionarlo ocho veces a pesar de que la persona que llamó se deshizo del balón después de un promedio de 2.38 segundos, una marca que solo ha superado una vez antes. Tendrá que mantener una liberación rápida una vez más, lo que podría ser complicado contra una defensa con mucha zona como la de Buffalo.

Los Bills ocupan el puesto 14 en tasa de presión esta temporada (22,2 por ciento), pero vale la pena señalar que han tenido una caída importante desde que perdieron a Von Miller por un desgarro del ligamento cruzado anterior en la semana 12. Antes, tenían una tasa de presión de 24,0 por ciento ( octavo), y están solo en 19.4 por ciento desde (23). Aún así, pudieron presionar al novato de Miami Skylar Thompson la semana pasada más de una cuarta parte de las veces a pesar de que solo cargaron nueve veces.

2.- ¿Puede Josh Allen controlar el caos?

No hay duda de que Allen es uno de los jugadores más talentosos de la liga, pero recientemente ha seguido cometiendo errores alucinantes. Los Bills casi pierden la semana pasada porque lanzó dos intercepciones más y tuvo tres balones sueltos (uno de los cuales perdió), elevando su total de pérdidas de balón a seis en los últimos tres juegos.

La tasa de tiros malos de Allen ha aumentado a lo largo de la temporada, con la actuación de la semana pasada (24,3 por ciento) como la tercera peor de la temporada. Su índice de tiros malos del 22.2 por ciento en los últimos cinco juegos lo colocaría cerca de la parte inferior de la tabla de clasificación en el transcurso de una temporada completa.

Miami bombardeó a Allen la semana pasada (18 veces en 49 retrocesos), pero siguió intentando hacer grandes jugadas en lugar de aceptar los controles fáciles. La asombrosa cantidad de 19 de sus 39 pases fueron para más de 10 yardas aéreas, solo 10 de las cuales completó Allen (con un TD y una intercepción).

¿Ajustará el coordinador ofensivo Mike Kafka el plan de juego? ¿Y Allen seguirá adelante? Cincinnati ha tenido problemas para cubrir los WR2 esta temporada, por lo que alguien que no sea Stefon Diggs será clave, especialmente si pueden hacer atrapadas debajo.

3.- Ja’Marr Chase vs Tre’Davious White

Como no es probable que los Bills le den a Burrow mucho tiempo para lanzar, será aún más importante para los receptores de los Bengals crear una separación temprana. El gran enfrentamiento a seguir será Chase contra White.

Ahora, el esquinero número 1 de Buffalo no ha estado a la altura de la etiqueta All-Pro este año cuando White regresó de un desgarro en el ligamento cruzado anterior. En seis juegos, permitió 13.6 yardas por pase completo, la peor cantidad de su carrera, y tiene una calificación Pro Football Focus de solo 61.9. Hay señales brillantes (ocho pases defendidos, 54.5 por ciento de pases completos permitidos), pero no está en su mejor momento.

Cincinnati apuntó a Chase al principio de su reunión abreviada, y White fue sancionado en la primera jugada del juego por una interferencia de pase de 29 yardas. Ese fue su primer DPI de la temporada, aunque tuvo una sanción defensiva por sujetar en cada uno de los últimos dos juegos de la temporada regular y fue señalado por otro DPI (para ocho yardas) el domingo pasado contra Miami.

¿Qué tan importante ha sido Chase para el éxito de los Bengals esta temporada? Están 8-1 cuando anota un touchdown y 7-3 cuando no lo hace. Están 9-1 cuando llega a las 60 yardas y 6-3 cuando no lo hace. Es difícil imaginar a Cincinnati superando a Buffalo si Chase no se pone en marcha en un enfrentamiento difícil.

Buffalo Bills vs Cincinnati Bengals en VIVO

El enfrentamiento de la temporada regular se convirtió en un tiroteo, pero con los problemas de la línea ofensiva de Cincinnati y el hábito de las pérdidas de balón de Josh Allen, es posible que este juego no alcance el total de más/menos de 49 puntos. Aunque Allen tiene la habilidad de regalar este juego, si puede tomar los pases fáciles cuando están disponibles, debería poder hacer lo suficiente para mantenerse al frente de esta golpeada ofensiva de Cincinnati.

Predicción: Bills 27, Bengals 20

Last modified: enero 21, 2023

Etiquetas: Bills vs Bengals