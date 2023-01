Cremonese vs Inter EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Serie A 2022-23

Serie A

Partido atractivo tendremos este sábado 28 de enero en la jornada 20 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando el Cremonese busque aprovechar su condición de local intentando dar la gran campanada, pero tendrán que recibir al Inter de Milán que llega con la urgencia de sumar de a tres en su visita al Giovanni Zini.

Hora y Canal Cremonese vs Inter

Sede: Estadio Comunal Giovanni Zini, Cremona, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Cremonese vs Inter en VIVO

El cuadro del Cremonese ha tenido una campaña desastrosa que parece tenerlos condenados a perder la categoría ya que en 19 jornadas todavía no conocen el triunfo con saldo de 8 empates y 11 descalabros, por lo que les urge sumar de a tres.

El Grigiorossi viene de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Bolonia en un duelo donde David Okereke los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1, con Johan Vásquez volviendo a la titularidad.

Por su parte, el Inter de Milán ha tenido una temporada con algunos altibajos y eso los tiene luchando por un lugar en al Champions League, pero sin margen de error. Ellos suman 12 victorias, un empate y 6 descalabros.

El Inter viene de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Empoli siendo superados 0-1, tras sufrir la expulsión de Milan Skriniar.

Tanto el Cremonese como el Inter saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de sumar para tomar un respiro en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a Grigiorossi en la última posición con 8 puntos, mientras que I Nerazzurri es cuarto con 37 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cremonese vs Inter.

Cremonese vs Inter EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Serie A 2022-23

