Sevilla vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 28 de enero en la jornada 19 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Sevilla busque tomar un respiro tras el momento complicad oque viven, pero recibirán a Elche que intentará salir con vida de su visita al Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Elche

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Elche en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando por su salvación, aunque vienen de tomar un respiro en la jornada pasada superando 1-0 al Cádiz con gol de Rakitic al 89, eso los dejó con 4 victorias, 6 empates y han caído en 8 duelos.

Los Nervionenses tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey quedando eliminados de la competencia al caer en tiempos extra 2-1 ante el Osasuna.

Por su parte, Elche ha tenido un torneo difícil que los tiene hundidos en la tabla y parecen condenados a perder la categoría, ya que en 18 duelos no conocen el triunfo con 6 empates y 12 descalabros.

Los Ilicitanos vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Osasuna en un choque en el que se fueron abajo, pero con gol de José Carmona firmaron el 1-1 final.

Tanto el Sevilla como Elche saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la lucha por la salvación; en la tabla general encontramos a los Nervionenses en la quinceava posición con 18 puntos, mientras que los Ilicitanos son últimos con 6 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Elche.

Last modified: enero 27, 2023

