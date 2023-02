Atlético de Madrid vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Gran partido nos espera este sábado 4 de febrero siguiendo con la jornada 20 de LaLiga 2022-2023 con un buen duelo donde el Atlético de Madrid buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita consolidarse en zona de Champions, pero tendrán que recibir al Getafe que está urgido de sumar en su visita al Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Getafe

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Getafe en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una campaña algo irregular peleando por un puesto en la próxima Champions League. Después de 19 jornadas suman 10 victorias, 4 empates y han caído en 5 choques.

Los Colchoneros vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Osasuna logrando superarlos con solitaria anotación de Saúl Ñíguez.

Por su parte, el Getafe ha tenido una temporada complicada que los tiene peleando dentro de la zona de descenso, les urge reaccionar cuanto antes.

Los Azulones vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Betis siendo superados 0-1.

Tanto el Atlético de Madrid como el Getafe saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la cuarta posición con 34 puntos, mientras que los Azulones son penúltimos con 17 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Getafe.

