Newcastle vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2022-23

Buen partido nos espera este sábado 4 de febrero siguiendo con la jornada 22 de la Premier League 2022-2023, cuando el Newcastle busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que les permita seguir en carrera por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a un West Ham que llega urgido de sumar en su dura visita al St James Park.

Hora y Canal Newcastle vs West Ham

Sede: St James Park, Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Newcastle vs West Ham en VIVO

El cuadro del Newcastle ha tenido una muy buena temporada siendo una de las sorpresas del campeonato, aunque en la jornada pasada igualaron 0-0 ante el Crystal Palace, eso los dejó con 10 victorias, 9 empates y han perdido apenas en una ocasión.

Las Urracas tuvieron actividad por última vez el pasado martes venciendo 2-1 al Southampton en al vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga para avanzar a la gran final de la competencia.

Por su parte, el West Ham ha tenido una campaña complicada peleando en la zona baja de la tabla, pero llegan motivaods ya que en la jornada pasada vencieron 2-0 al Everton para colocarse con 5 victorias, 3 empates y han caído derrotados en 12 juegos.

Los Hammers tuvieron actividad por última vez el pasado lunes en la FA Cup donde firmaron su boleto a la quinta ronda tras vencer 0-2 al Derby County con goles de Jarrod Bowen y Michail Antonio.

Tanto el Newcastle como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a las Urracas en la tercera posición con 39 puntos, mientras que los Hammers están en el puesto 16 con 18 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs West Ham.

