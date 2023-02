Everton vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Se abren las emociones de este sábado 4 de febrero en la jornada 22 de la Premier League 2022-2023, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro tras el duro momento que viven, pero recibirán a un Arsenal que saldrá a imponer condiciones en su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Arsenal

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia y Venezuela. 9:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Everton vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una campaña muy complicada que los tiene en serios problemas de descenso, por lo que en casa les urge levantarse. Después de 20 duelos suman 3 victorias, 6 empates y han caído derrotados en 11 ocasiones.

The Toffees viene de un amargo descalabro en la última jornada, hace un par de semanas, cuando visitaron al West Ham siendo superados 2-0.

Por su parte, el Arsenal ha tenido una gran temporada soñando con levantar el título. Una prueba de su gran momento fue el triunfo de la jornada pasada cuando doblegaron 3-2 al Manchester United, eso los dejó con 16 victorias, 2 empates y apenas un descalabro.

Los Gunners tuvieron actividad por última vez el viernes de la semana pasada quedando eliminado de la FA Cup al caer derrotados 1-0 ante el Manchester City.

Tanto el Everton como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a The Toffees en la penúltima posición con 15 puntos, mientras que los Gunners son líderes con 50 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Arsenal.

Everton vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2022-23

Last modified: febrero 3, 2023

Etiquetas: Arsenal