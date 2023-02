Béisbol

Se abren las emociones de este sábado 4 de febrero en el día 3 de la Serie del Caribe 2023, cuando Panamá busque sumar su segunda victoria que perfile su boleto a la siguiente ronda, pero se medirán a Curazao que llega con la motivación a tope listos para otra sorpresa en La Rinconada.

Hora y Canal Panamá vs Curazao

Sede: Estadio de Béisbol de La Rinconada, Caracas, Venezuela

Hora: 10:30 am de Venezuela. 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Panamá.

Canal: SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Panamá vs Curazao en VIVO

La escuadra de Panamá ha empezado la competencia de manera irregular con una victoria y una derrota, por lo que saben que el duelo de este sábado será un parte-aguas de cara a la pelea por la clasificación.

Los Federales de Chiriqi vienen de una gran victoria el día de ayer cuando se midieron a Colombia en un duelo muy emocionante que terminó 6-5 a su favor.

Por su parte, Curazao está participando por primera vez en su historia en una Serie del Caribe y lo ha hecho bien con un triunfo y un descalabro, pero intentarán seguir sumando para pensar en la clasificación.

Los Wildcats vienen de sorprender el día de ayer cuando se midieron a México en un choque muy emocionante que terminaron ganando 2-1.

Tanto Panamá como Curazao saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse el triunfo y con ello dar un paso en la pelea por la clasificación ya que ambos llegan con récord de 1-1, no hay un claro favorito. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Panamá vs Curazao.

Panamá vs Curazao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie del Caribe 2023

Last modified: febrero 3, 2023

Etiquetas: Canal Panamá vs Curazao