PSG vs Toulouse EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Ligue 1 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 4 de febrero en la jornada 22 de la Ligue 1 2022-2023 en Francia, cuando el PSG busque seguir con su paso rumbo al título aprovechando su condición de local, pero tendrán que recibir al Toulouse que intentará dar la sorpresa intentando mantener su buena inercia.

Hora y Canal PSG vs Toulouse

Sede: Parc des Princes, París, Francia

Hora: 5:00 pm de Francia. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

PSG vs Toulouse en VIVO

El cuadro del PSG ha tenido una buena temporada marcando el ritmo de la competencia y perfilando un nuevo título. Después de 21 jornadas suman 16 victorias, 3 empates y han caído derrotados en un par de ocasiones.

El París viene de un buen triunfo a media semana cuando visitaron al Montpellier logrando superarlos 1-3 con goles de Fabián Ruiz, Leo Messi y Warren Zaire-Emery.

Por su parte, el Toulouse ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, pero es un hecho que ha venido con un paso ascendente. En 21 fechas suman 8 triunfos, 5 empates y han perdido en 8 choques.

Le Téfécé viene de un contundente triunfo a media semana cuando recibieron al Troyes logrando superarlos 4-1 con goles de Thijs Dallinga, Farés Chaibi, Branco van den Boomen y Ado Onaiwu. Suman 7 partidos sin conocer la derrota con 6 triunfos y un empate.

Tanto el PSG como el Toulouse saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad; en la tabla general encontramos al París como líder con 51 puntos,mientras que Le Téfécé es doceavo con 29 unidades en esta Ligue 1. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSG vs Toulouse.

