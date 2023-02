Sevilla vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Partido muy atractivo tendremos este sábado 11 de febrero en la jornada 21 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar un respiro tras el duro momento que viven, pero tendrán que recibir al Mallorca que saldrá motivado listo para sorprender en su visita al Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Mallorca

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Mallorca en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla siendo la gran decepción del campeonato. Después de 20 jornadas suman apenas 5 victorias, 6 empates y han caído derrotados en 9 duelos.

Los Nervionenses vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Barcelona siendo aplastados 3-0.

Por su parte, el Mallorca ha sido una de las sorpresas en la actual temporada peleando lejos de la zona baja que es su principal objetivo. Ellos suman 8 victorias, 4 empates y 8 descalabros.

Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando sorprendieron al Real Madrid 1-0 gracias a un autogol.

Tanto el Sevilla como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la salvación; en la tabla general encontramos a los Nervionenses en la posición 16 con 21 puntos, mientras que los Piratas son décimos con 28 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Mallorca.

Sevilla vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 LaLiga 2022-23

Last modified: febrero 10, 2023

Etiquetas: Canal Sevilla vs Mallorca