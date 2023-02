UFC 284: Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

No hay duda de que UFC 284 es muy pesado. El evento principal es uno de los combates más esperados en los últimos años, ya que Alexander Volkanvoski busca reclamar el título de peso ligero de Islam Makhachev. Después de todo, no todos los días chocan dos luchadores en la parte superior de la lista P4P. Demonios, tampoco es todos los años. El evento coestelar entre Yair Rodríguez vs Josh Emmett estarán luchando por un cinturón interino, pero muy bien podría convertirse en el título de peso pluma si Volkanovski se convierte en el campeón de peso ligero. Después de todo, nadie ha podido defender activamente un título en dos divisiones. Para aquellos de ustedes que quieren señalar a Amanda Nunes reinando sobre el peso gallo y el peso pluma de las mujeres, todos sabemos que es una farsa. Esas dos divisiones son las divisiones más superficiales de la promoción, la división de peso pluma no tiene suficientes cuerpos de tiempo completo para ocupar todos los dedos de una mano.

Fuera de mi tangente, incluso si no eres fanático de la idea de campeón-campeón, esta es una pelea especial que debe apreciarse por lo que es. Es posible que Makhachev no tenga una defensa del título en su haber, pero durante mucho tiempo se lo consideró el heredero aparente del trono de peso ligero. Eso es lo que sucede cuando no haces nada para disuadir los elogios que te arroja un compañero de equipo que se considera un GOAT. En cuanto a Volkanovski, arañó y arañó su camino hasta la cima de las clasificaciones P4P, volviéndose más dominante con cada actuación que pasaba. Algo tiene que ceder entre estos dos. Estoy emocionado de saber qué es eso.

Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski en VIVO

UFC realmente está presionando para que sucedan los enfrentamientos entre los mejores, narración que se dirige a este titular de cinco rounds y para los propósitos de esta columna pretenderé que P4P no es solo una categoría tonta con cero métricas cuantificables que se creó para que los fanáticos de los deportes discutan. En cambio, seguiré el juego y pretenderé estar impresionado de que Islam Makhachev sea el segundo mejor boxeador del mundo, en cualquier categoría de peso, después de una victoria sobre Charles Oliveira y cero defensas del título.

Está bien, no importa, sigue siendo tonto.

Eso no quita lo que Makhachev ha hecho dentro de la jaula. No llegas a 11 victorias seguidas por pura suerte y el luchador de Daguestán ha terminado más de la mitad de esas victorias por la vía rápida. Esa es la buena noticia para los fanáticos de Makhachev. La mala noticia es que de esas 11 victorias, solo dos de esos oponentes están clasificados actualmente en el Top 10 y cinco de ellos hace tiempo que se separaron de UFC. Makhachev pudo conseguir una oportunidad por el título de peso ligero sin tener que pasar por cinco de los nombres más difíciles de la división: Dustin Poirier, Justin Gaethje, Beneil Dariush, Michael Chandler y Rafael Fiziev. No puedo decir con certeza que hubiera perdido con alguno de ellos, pero creo que ese es el tipo de victorias que necesitas en tu currículum para comenzar a llamarte el mejor de su clase, y mucho menos del mundo.

Eso es lo que hace que el cabeza de cartel de Alexander Volkanovski sea una pelea tan complicada. Si Makhachev gana, es fácil culpar a la disparidad de tamaño (gran cosa, golpeó a un peso pluma). Si pierde, sucede todo lo contrario (lol, perdió contra un peso pluma). Solo pregúntale al mencionado Chandler, quien probablemente tendrá que escuchar esa basura por el resto de su carrera.

Volkanovski es un artista marcial mixto completo con habilidades de élite en casi todos los departamentos, pero renunciará a un tamaño considerable contra un oponente duro, estilísticamente hablando. Makhachev es un luchador que castiga con sumisiones de primer nivel y es difícil imaginar un escenario en el que «El Grande», que estuvo a la altura de su apodo con un récord perfecto bajo la bandera de UFC, se mantiene erguido contra un oponente que se siente perfectamente cómodo lanzando derribos de spam. Ciertamente, no elegiría a Makhachev por sumisión después de ver al australiano abrirse camino a través de la lucha de Brian Ortega, pero espero que pase un tiempo significativo en el suelo, especialmente al principio de la pelea.

Ahí es cuando las cosas podrían ponerse interesantes.

Makhachev nunca ha hecho cinco rounds en su carrera, en parte porque ha sido bueno para acabar con los oponentes temprano. Si no puede eliminar a Volkanovski, quien ha hecho cuatro peleas de 25 minutos en los últimos tres años, entonces podría quedarse sin combustible para los rounds de campeonato. Recuerde, Volkanovski es un luchador de alto octanaje que está diseñado para la velocidad con un centro de gravedad bajo. Probablemente podría hacer 10 rounds sin pestañear y tiene la fuerza de un peso welter.

Hemos visto peleadores increíbles subir de peso y perder. Max Holloway se quedó corto frente a Dustin Poirier en UFC 236 e Israel Adesanya no pudo superar el poder polaco de Jan Blachowicz en UFC 259. Si Makhachev puede usar su equilibrio y posicionamiento para mantener a Volkanovski en tierra, es probable que vaya a un crucero a un decisión. Pero si «The Great» puede luchar y volver a ponerse de pie cada vez, lentamente desgastará a su enemigo daguestaní y tomará el control en la segunda mitad de la pelea.

Este es uno de esos combates en los que una victoria para cualquiera de los peleadores no sería sorprendente, independientemente de lo que te dicen las probabilidades. Cuando se trata de empujar, tengo que apegarme a la vieja máxima de pelea de bar que dice que un buen hombre grande siempre vencerá a un buen hombre pequeño. No será fácil, pero Makhachev debería poder volcar y jorobarse en su camino hacia la victoria.

Predicción: Makhachev derrota a Volkanovski por decisión

