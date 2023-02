Newcastle vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 18 de febrero siguiendo con la jornada 24 de la Premier League 2022-2023, cuando el Newcastle busque sumar un nuevo triunfo que les permita consolidarse en zona de Champions League, sin embargo tendrán una dura prueba al recibir al Liverpool que está urgido de sumar en su visita al St James Park.

Hora y Canal Newcastle vs Liverpool

Sede: St James’ Park, Newcastle upon Tyne, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 0:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Newcastle vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Newcastle ha sido una de las sorpresas en la actual temporada peleando en los primeros puestos, pero solamente han ganado uno de sus 5 últimos partidos, por lo que en casa necesitan volver a sumar de a tres. Después de 22 fechas cosechan 10 victorias, 11 empates y apenas han caído en una ocasión.

Las Urracas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Bournemouth en un duelo que perdían, pero con gol de Miguel Almirón firmaron el 1-1, que les supo a muy poco.

Por su parte, el Liverpool ha sido una de las decepciones en el actual torneo peleando en media tabla, muy lejos de sus objetivos. Ellos suman 9 victorias, 5 empates y 7 descalabros en 21 choques.

Los Reds vienen de un valioso triunfo en la jornada pasada doblegando 2-0 al Everton con goles de Mohamed Salah y Cody Gakpo.

Tanto el Newcastle como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que los mantenga en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a las Urracas en la cuarta posición con 41 puntos, mientras que los Reds son novenos con 32 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Liverpool.

