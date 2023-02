Mallorca vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 18 de febrero en la jornada 22 de LaLiga 2022-2023 de España, cuando el Mallorca busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga lejos de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Villarreal que llega urgido de llevarse el botín en su visita a Son Moix.

Hora y Canal Mallorca vs Villarreal

Sede: Estadio de Son Moix, Palma, Illes Balears, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Mallorca vs Villarreal en VIVO

El cuadro del Mallorca ha tenido una buena campaña peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, aunque saben que no pueden aflojar el paso y menos en casa. Después de 21 jornadas suman 8 victorias, 4 empates y 9 descalabros.

El equipo comandado por Javier Aguirre viene de un amargo descalabro en la jornada pasada siendo superados 2-0 en su visita al Sevilla.

Por su parte, el Villarreal ha tenido una campaña irregular viniendo a menos las últimas semanas tras ligar tres descalabros, eso los dejó con 9 triunfos, 4 empates y 8 partidos perdidos.

El Submarino Amarillo viene de un duro descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Barcelona en un duelo en el que compitieron bien, pero terminaron cayendo 0-1.

Tanto el Mallorca como el Villarreal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen al misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los dirigidos por Javier Aguirre en la décima posición con 28 puntos, mientras que el Submarino Amarillo es octavo con 31 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mallorca vs Villarreal.

Mallorca vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2022-23

Last modified: febrero 17, 2023

Etiquetas: Canal Mallorca vs Villarreal