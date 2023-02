Nottingham Forest vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partido muy atractivo tendremos este sábado 18 de febrero siguiendo con la jornada 24 de la Premier League 2022-2023, cuando el Nottingham Forest busque aprovechar su condición de local intentando dar la sorpresa que los aleje del descenso, pero tendrán que recibir al Manchester City que llega en un gran momento listos para seguir con su buena inercia en su visita al City Ground.

Hora y Canal Nottingham Forest vs Manchester City

Sede: The City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Nottingham Forest vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Nottingham Forest ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 22 jornadas suman 6 victorias, 6 empates y han sido derrotados en 10 ocasiones.

Tricky Trees viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Fulham siendo superados 2-0.

Por su parte, el Manchester City ha marcado el ritmo de la competencia perfilados a un nuevo título, pero saben que la competencia se mantiene muy cerrada, no hay margen de error. Ellos suman 16 victorias, 3 empates y 4 descalabros.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en duelo pendiente donde visitaron al Arsenal logrando una grandísima victoria 1-3 con goles de Kevin De Bruyne, Jack Grealish y Erling Haaland.

Tanto el Nottingham Forest como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a Tricky Trees en la catorceava posición con 24 puntos, mientras que los Citizens se han colocado como líderes con 51 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nottingham Forest vs Manchester City.

Nottingham Forest vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2022-23

Last modified: febrero 17, 2023

Etiquetas: Canal Nottingham Forest vs Manchester City