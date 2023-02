Wolves vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la actividad de este sábado 18 de febrero en la jornada 24 de la Premier League 2022-2023 en Inglaterra, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para seguir con su buena inercia que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Bournemouth que saldrá a «matar o morir» en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Bournemouth

Sede: Molinuex Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Wolves vs Bournemouth en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña complicada, pero ha venido con un paso ascendente que les ha dado un respiro en el tema del descenso. Después de 22 jornadas suman 6 victorias, 5 empates y han caído en 11 duelos, por lo que en casa tienen todo para seguir con esa buena inercia.

Los Lobos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Southampton logrando superarlos 1-2 con un autogol y anotación de Joao Gomes, con Raúl Jiménez quedándose en la banca.

Por su parte, Bournemouth ha tenido una temporada muy dura que los tiene en zona de descenso desesperados por sumar para salir de esa zona. Ellos suman 4 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 12 juegos.

Las Cerezas vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle en un duelo donde Marcos Senesi los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 que de poco les sirve.

Tanto los Wolves como el Bournemouth saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la salvación; en la tabla general encontramos a los Lobos en la quinceava posición con 23 puntos, mientras que las Cerezas son penúltimos con 18 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Bournemouth.

Wolves vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2022-23

Last modified: febrero 17, 2023

Etiquetas: Bournemouth