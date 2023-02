Aston Villa vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Se abren las emociones de este sábado 18 de febrero en la jornada 24 de la Premier League 2022-2023, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local intentando dar la sorpresa, pero tendrán que recibir al Arsenal que llega urgido de llevarse el botín completo en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Arsenal

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia y Venezuela. 9:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Aston Villa vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso. Después de 22 fechas suman 8 victorias, 4 empates y han caído derrotados en 10 ocasiones.

Los Villanos vienen de una amarga derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Manchester City siendo superados 3-1.

Por su parte, el Arsenal ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas y soñando con el título, pero han venido a menos y ahora tienen toda la presión encima. En 22 juegos cosechan 16 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

Los Gunners tuvieron un duelo pendiente a media semana donde recibieron también al Manchester City siendo superados 1-3 para perder la cima de la tabla.

Tanto el Aston Villa como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en al pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Villanos en la onceava posición con 28 puntos, mientras que los Gunners son segundos con 51 unidades, pero con un duelo pendiente en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Arsenal.

