Panamá vs Papúa Nueva Guinea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Mundial Femenil 2023

Buen partido tendremos este domingo 19 de febrero siguiendo con las semifinales del Repechaje al Mundial Femenil 2023, donde Panamá buscará imponer su calidad y ponerse a un paso del ansiado boleto, pero tendrá que medirse a Papúa Nueva Guinea que saldrá motivada lista para ganar en la cancha del North Harbour.

Sede: Estadio North Harbour, Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 00:00 am de México y Centroamérica. 1:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 pm PT (sábado) / 1:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: FIFA+

La selección de Panamá busca hacer historia intentando meterse por primera vez a una Copa del Mundo Femenil. Llega tras cumplir en el Preolímpico de la CONCACAF en julio pasado donde quedaron terceras del sector B por debajo de Canadá y Costa Rica.

Las Canaleras tuvieron un par de amistosos hace apenas unos días siendo vencidas 3-1 y 4-0 por Chile.

Por su parte, Papúa Nueva Guinea logró su clasificación a este repechaje tras coronarse campeonas de la Copa de Oceania aprovechando que Nueva Zelanda no disputó el torneo. Vencieron a Fiyi en la gran final el pasado 30 de julio.

Las Lakatois tuvieron actividad por última vez en diciembre pasado recibiendo sendas goleadas de Filipinas 4-1 y 9-0, por lo que hay mucho que mejorar.

Tanto Panamá como Papúa Nueva Guinea saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y avanzar a la gran final del repechaje donde ya estarían buscando el boleto mundialista. Las Canaleras son favoritas, pero no será un duelo nada fácil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Papúa Nueva Guinea.

