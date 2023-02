Salernitana vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Serie A 2022-23

Serie A

Abrimos la actividad de este domingo 19 de febrero con un gran duelo en la jornada 23 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando el Salernitana busque aprovechar su condición de local intentando sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a la Lazio que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Lazio

Sede: Estadio Comunal Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica.

Salernitana vs Lazio en VIVO

El cuadro del Salernitana ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, pero fuera del descenso que es su principal objetivo. Después de 22 jornadas suman 5 victorias, 6 empates y han caído derrotados en 11 ocasiones.

El equipo de Memo Ochoa viene de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando cayeron 1-0 ante el Hellas Verona con el mexicano quedándose en la banca, sin embargo ese descalabro propició un cambio de entrenador y ahora con Paulo Sosa esperan recomponer el camino.

Por su parte, la Lazio ha cumplido con una buena campaña en términos generales, aunque viene de un amargo descalabro en la jornada pasada siendo superados en casa 0-2 por el Atalanta, eso los dejó con 11 victorias, 6 empates y 5 partidos perdidos.

Las Águilas tuvieron actividad a media semana en la Conference League donde lograron un valioso triunfo en casa 1-0 sobre el Cluj con solitaria anotación de Ciro Immobile, a pesar de jugar con 10 desde el minuto 15 por la expulsión de Patricio Gabarrón.

Tanto el Salernitana como la Lazio saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un gran paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos al I Granate, donde Memo Ochoa podría volver como titular, en la posición 16 con 21 puntos, mientras que las Águilas son sextos con 39 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Lazio.

