Manchester United vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2022-23

Se abren las emociones de este domingo 19 de febrero siguiendo con la jornada 24 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por la cima de la tabla, pero recibirán al Leicester City que intentará dar la sorpresa en su visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Leicester

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 2:00 pm Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester United vs Leicester en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una gran temporada peleando en los primeros puestos y con la esperanza de luchar por el título. En la jornada pasada vencieron 0-2 al Leeds United para colocarse con 14 victorias, 4 empates y 5 descalabros en 23 choques.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde visitaron al Barcelona logrando llevarse un buen empate 2-2 con anotación de Marcus Rashford y un autogol.

Por su parte, el Leicester ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en meida tabla lejos de sus objetivo europeos, aunque han venido mejorando en las últimas jornadas. En 22 duelos suman 7 victorias, 3 empates y 12 descalabros.

Los Foxes vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando remontaron al Tottenham para vencerlos 4-1 con goles de Nampalys Mendy, James Maddison, Kelechi Iheanacho y Harvey Barnes.

Tanto el Manchester United como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes saldrán con todo por la victoria, aunque en los pronósticos los Red Devils son favoritos al marchar terceros con 51 puntos, mientras que los Foxes son treceavos con 24 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Leicester.

