Nantes vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Partidazo sumamente atractivo tendremos este jueves 23 de febrero abriendo las emociones de las vueltas en los 16avos de final de la Europa League 2022-2023, cuando el Nantes busque aprovechar su condición de local para llevarse la victoria y la clasificación, sin embargo tendrá que recibir a la Juventus que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Beaujoire.

Hora y Canal Nantes vs Juventus

Sede: Stade de la Beaujoire, Nantes, Francia

Hora: 6:45 pm de Francia e Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Nantes vs Juventus en VIVO

El cuadro del Nantes ha tenido una campaña difícil en la Ligue 1 donde marchan en la treceava posición. Vienen de un amargo descalabro el pasado domingo siendo vencidos 3-1 en su visita al Lens.

Por su parte, la Juventus tampoco la ha pasado del todo bien en la Serie A, aunque vienen de un buen triunfo el pasado domingo superando 0-2 al Spezia con goles de Moise Kean y Ángel Di María.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en Turín. En aquel choque Dusan Vlahovic puso al frente a la Vecchia Signora, sin embargo al 60 Ludovic Blas firmó el empate para los Franceses dando la sorpresa.

Tanto el Nantes como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la fase final, no hay margen de error, el ganador avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos Les Canaris es favorita al estar en casa, pero sabemos de la jerarquía de la Vecchia Signora que saldrá con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nantes vs Juventus.

