Mónaco vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Partido muy atractivo tendremos este jueves 23 de febrero siguiendo con la ronda de los 16avos de final de la Europa League 2022-2023, cuando el Mónaco busque finiquitar la obra y firmar su boleto a la siguiente fase, pero tendrán que recibir al Bayer Leverkusen que saldrá a «matar o morir» en su visita al Luis II.

Hora y Canal Mónaco vs Bayer Leverkusen

Sede: Estadio Luis II, Mónaco

Hora: 6:45 pm de Francia y Alemania. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Centroamérica. Fox Sports en México y Sudamérica.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica.

El cuadro del Mónaco ha tenido una buena temporada en la Ligue 1 donde marchan en la tercera posición con una racha positiva sólida. El pasado domingo visitaron al Stade Brestois logrando superarlos 1-2 con goles de Aleksandr Golovin y Myron Boadu.

Por su parte, el Bayer Leverkusen ha tenido una campaña complicada en la Bundesliga donde marchan décimos. Vienen de un amargo descalabro el pasado domingo siendo superados en casa 2-3 por el Mainz.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el BayArena de Alemania. En aquel choque un autogol puso al frente a los de Principado, sin embargo Moussa Diaby y Florian Wirtz le dieron la vuelta para las Aspirinas, hasta que Krepin Diatta puso el empate y al 90+2 Axel Disasi le dio la victoria al Mónaco.

Tanto el Mónaco como el Bayer Leverkusen saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y avanzar a los octavos de final, aunque los del Principado son amplios favoritos al estar en casa y llegar con ventaja, sin embargo las Aspirinas saldrán a «matar o morir». Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mónaco vs Bayer Leverkusen.

