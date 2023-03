Cuba vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Juego importantísimo tendremos este jueves 9 de marzo en la jornada 2 del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde Cuba buscará sumar una victoria que les permita seguir en la lucha tras su gris debut, pero tendrán que medirse a otro europeo, Italia, que saldrá decidido a dar la sorpresa en el Taichung Stadium.

Hora y Canal Cuba vs Italia

Sede: Taichung Stadium, Taichung, Taiwán

Hora: 7:00 pm de Taiwan. 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Cuba, Colombia y Panamá. 7:00 am en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos. TeleRebelde y Cubavision en Cuba. Wapa Deportes en Puerto Rico. Teleantillas y Coral en República Dominicana. Televen, IVC y SimpleTV en Venezuela. TVN y RPCTV en Panamá. DirecTV Sports en Sudamérica.

Cuba vs Italia en VIVO

La escuadra de Cuba siempre está obligada a pelear por lo más alto cuando de béisbol se trata, sin embargo dejaron muchas dudas en su debut y ahora llegan con toda la presión encima para esta segunda fecha.

Los Cubanos hicieron su debut el día de ayer enfrentándose a los Países Bajos en un duelo muy cerrado, pero en el que terminaron cayendo 4-2.

Por su parte, Italia estará haciendo su debut en la competencia después de que le tocará descansar en la primera jornada, saben que es vital el debutar con triunfo si sueñan con avanzar a la segunda ronda.

Los Italianos siempre han competido de buena manera, recordando que en el 2017 se fueron eliminados en la primera ronda pero lograron sendo triunfo ante México y estuvieron muy cerca de derrotar a Venezuela también.

Tanto Cuba como Italia saben de la importancia de este juego ya que ambas selecciones quieren sumar su primera victoria que les permita dar un paso en la pelea por la fase final, aunque la presión está del lado de los Cubanos que debutaron con derrota, por lo que una nueva caída prácticamente significaría su eliminación. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Cuba vs Italia.

