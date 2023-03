China vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Seguimos con las emociones de este jueves 9 de marzo en la jornada inaugural del Clásico Mundial de Béisbol 2023 en el Grupo B, cuando China busque dar la gran campanada, pero la realidad es que luce muy difícil al enfrentarse a Japón que saldrá a imponer su jerarquía en el diamante del Tokyo Dome.

Hora y Canal China vs Japón

Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Panamá y Colombia. 6:00 am de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. Fox Sports en Estados Unidos.

China vs Japón en VIVO

La escuadra de China vuelve a un Clásico Mundial con el objetivo de hacer un papel digno soñando con la clasificación a la segunda ronda, algo que nunca han conseguido, de hecho solamente han ganado 2 de los 12 partidos que han disputado en la historia de la competencia y en la edición 2017 perdieron sus 3 juegos.

Los Chinos tienen un roster plagado de jugadores que militan en el béisbol asiático, no tiene las grandes estrellas que tienen los japoneses, por lo que tendrán que salir inspirados si quieren sorprender.

Por su parte, Japón es considerado uno de los grandes favoritos a llevarse el título, algo que ha logrado en 2 de las 4 ediciones del torneo, además, su «peor» posición ha sido el tercer lugar, por lo que el objetivo será mantener ese gran nivel.

Los Nipones están encabezados por Shohei Otani que todavía el día de ayer conectó un par de jonrones en la victoria 8-1 sobre los Hanshin Tigers que fue su último duelo de preparación.

Tanto China como Japón saben de la importancia de este juego ya que siempre es vital el iniciar ganando en este tipo de torneos rápidos, aunque en los pronósticos los Nipones parten como favoritos por su mayor calidad y jerarquía, aunque no deberán confiarse de unos chinos que saldrán sin mucho que perder por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y score final. China vs Japón.

