Sporting vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Arrancan las emociones de los octavos de final de la Europa League 2022-2023 este jueves 9 de marzo con un partidazo donde el Sporting Lisboa buscará aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les permita aspirar a clasificar, pero recibirán al Arsenal que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al José Alvalade.

Hora y Canal Sporting vs Arsenal

Sede: Estadio José Alvalade, Lisboa, Portugal

Hora: 5:45 pm de Portugal e Inglaterra. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Sporting vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Sporting Lisboa ha tenido una temporada algo irregular en la Primeira Liga de Portugal donde marchan cuartos, lejos de pelear por el título. Vienen de un buen triunfo el pasado sábado cuando superaron al Portimonense con solitaria anotación de Joao Dias.

Los Leones tuvieron participación en la fase previa de esta Europa League donde se midieron al Midtjylland. En la ida, en casa, empataron 1-1, pero como visitantes no tuvieron piedad para un contundente 0-4 con doblete de Pedro Goncalves, uno más de Sebastián Coates y un autogol.

Por su parte, el Arsenal está teniendo una gran temporada en la Premier League donde es líder en solitario. El pasado sábado lograron un milagroso triunfo 3-2 sobre el Bournemouth con gol de Reiss Nelson al 90+7.

Los Gunners cumplieron en la fase de grupos de la Europa League, el semestre pasado, quedando como líderes con 5 victorias y una derrota, quedando por arriba del PSV, Bodo/Glimt y Zúrich, eso les dio el pase directo a estos octavos de final.

Tanto el Sporting como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y con ello dar el primer golpe rumbo a los cuartos de final. En los pronósticos los Gunners son favoritos para avanzar, por lo que si los Leones quieren sorprender es vital el ganar en casas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sporting vs Arsenal.

