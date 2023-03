Real Madrid vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Gran partido para empezar la jornada fútbolera el sábado 11 de marzo cuando el Real Madrid reciba en el Estadio Santiago Bermabéu al Espanyol en el compromiso correspondiente a la jornada 25 de LaLiga de España 2022-23. El Madrid, buscará acercarse más al Barcelona, mientras que la visita intentará sumar de a tres para alejarse más de la zona de descenso.

¿Cómo llegan los equipos?

El Real Madrid llega en la segunda posición de la tabla. Los dirigidos por Carlo Ancelotti no han tenido mal rendimiento, pues han sumado 16 victorias, 5 empates y 3 derrotas que lo llevan a sumar 53 puntos.

En la pasada jornada, el cuadro merengue empató por 0-0 ante el Betis en el Estadio Benito Villamarín y se alejó más del lider.

Por su parte, el Espanyol llega en la posición 13 con 6 victorias, 9 empates y 9 derrptas que lo llevan a sumar 27 unidades. Aunque se encuentra en esa posición, está a solo dos puntos de los puestos de descenso.

En la pasada jornada, los Periquitos, con César Montes, visitaron al Real Valladolid y cayeron derrotados por 2-1. Siempre estuvieron abajo en el marcador, y sobre el final descontaría Martin Braithwaite, el goleador del equipo catalán.

Hora y Canal Real Madrid vs Espanyol

El juego entre Real Madrid vs Espanyol se estará disputando en punto de las 2:00 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 5:00 am (New York) y 8:00 am (Los Ángeles). Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 7:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 8:00 am

Bolivia y Venezuela 9:00 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 10:00 am

La transmisión del partido Real Madrid vs Espanyol en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar+ en España; en México y Centroamérica por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos por ESPN Deportes. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Espanyol en VIVO

La mesa está servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que necesitan llevarse la victoria, y con ello dar un gran paso en sus respectivas luchas, aunque en los pronósticos los Merengues son favoritos por su mayor calidad, pero el Espanyol, en su necesidad de alejarse del descenso, van por todo y podrían dar la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Espanyol.

