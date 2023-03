Japón vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Cerramos la actividad de la jornada 4 del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 este domingo 12 de marzo con un gran duelo donde Japón buscará seguir con su gran momento y demostrando que está listo para pelear por el título, pero tendrá que medirse a Australia que llega motivado listo para sorprender en el Tokyo Dome.

Hora y Canal Japón vs Australia

Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Panamá y Colombia. 6:00 am de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos.

Japón vs Australia en VIVO

La escuadra de Japón ha marcado el ritmo de la competencia, dentro de su grupo, ganando los 3 juegos que han disputado, así que buscarán cerrar con victoria pensando ya en la fase final.

Los Nipones vienen de un contundente triunfo el día de ayer cuando se midieron a la República Checa venciéndolos claramente 10-2.

Por su parte, Australia ha sorprendido en este inicio de competencia ganando sus dos primeros juegos, por lo que buscarán firmar su clasificación matemática este domingo.

Los Australianos vienen de un sólido triunfo el pasado viernes cuando vencieron 12-2 a China.

Tanto Japón como Australia saben de la importancia de este juego ya que ambas selecciones saldrán con todo para mantener su paso invicto pensando en la fase final, aunque los Nipones parten como claros favoritos. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Japón vs Australia.

