Países Bajos vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Concluye la actividad del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 este domingo 12 de marzo con un gran duelo donde Italia buscará sumar una victoria que los mantenga en la pelea, pero tendrán que medirse a los Países Bajos que buscarán sellar su clasificación de manera matemática.

Hora y Canal Países Bajos vs Italia

Sede: Taichung Stadium, Taichung, Taiwán

Hora: 7:00 pm de Taiwan. 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Cuba, Colombia y Panamá. 7:00 am en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela (viernes). 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos. TeleRebelde y Cubavision en Cuba. Wapa Deportes en Puerto Rico. Teleantillas y Coral en República Dominicana. Televen, IVC y SimpleTV en Venezuela. TVN y RPCTV en Panamá. DirecTV Sports en Sudamérica.

Países Bajos vs Italia en VIVO

La escuadra de los Países Bajos ha cumplido con un buen papel en este Clásico Mundial perfilando su clasificación a la siguiente ronda tras sumar 2 victorias y uan derrota, sin embargo saben que para lograr el boleto necesitan llevarse el triunfo este domingo.

Holanda viene de un amargo descalabro el día de ayer cuando se midieron a China Taipéi siendo superados 9-5 sin poder firmar su boleto a la segunda ronda.

Por su parte, Italia ha tenido una actuación irregular con un triunfo y un par de derrotas, pero llegarán a este duelo sabiendo que necesitan para clasificar.

Los Italianos vienen de un amargo descalabro el pasado viernes cuando cayeron 2-0 ante Panamá complicándose la posible clasificación a la segunda ronda.

Tanto Países Bajos como Italia saben de la importancia de este juego ya que los dos quieren el boleto a la siguiente ronda. En los pronósticos Holanda es claro favorito, pero los Italianos saldrán a «matar o morir». Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Países Bajos vs Italia.

Last modified: marzo 11, 2023

