Mallorca vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 LaLiga 2022-23

Abrimos las emociones de este domingo 12 de marzo en la jornada 25 de LaLiga 2022-2023 en España con un gran partido donde el Mallorca buscará volver a la senda del triunfo y mantenerse lejos de la zona de descenso, pero recibirán a una Real Sociedad que saldrá decidido a imponer condiciones en su visita al Son Moix.

Hora y Canal Mallorca vs Real Sociedad

Sede: Estadi de Son Moix, Mallorca, España

Hora: 2:00 pm de España. 7:00 am México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Mallorca vs Real Sociedad en VIVO

El cuadro del Mallorca ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 24 jornadas suman 9 victorias, 4 empates y han caído en 11 ocasiones, pero saben que no pueden aflojar.

Los dirigidos por Javier Aguirre viene de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron a Elche siendo superados 0-1.

Por su parte, la Real Sociedad ha tenido una buena temporada intentando ganar un lugar a la próxima Champions League, aunque en la jornada pasada apenas igualaron 0-0 ante el Cádiz, eso los dejó con 13 triunfos, 5 empates y 6 partidos perdidos.

Los Txuri-Urdin tuvieron actividad a media semana en la ida de los octavos de final de la Europa League donde visitaron a la Roma siendo superados 2-0.

Tanto el Mallorca como la Real Sociedad saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Piratas en la décima posición con 31 puntos, mientras que los Txuri-Urdin marchan cuartos con 44 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mallorca vs Real Sociedad.

