Atlético de Madrid vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Copa del Rey 2025-2026

Ligas Europeas

La Copa del Rey define a su campeón en un escenario inmejorable. El Atlético de Madrid se enfrenta a la Real Sociedad este sábado en el Estadio de La Cartuja, en una final cargada de historia, tensión y cuentas pendientes.

Ambos equipos llegan con argumentos distintos, pero con el mismo objetivo: levantar el trofeo en una noche que promete ser inolvidable.

Atlético de Madrid, por romper la sequía

El equipo dirigido por Diego Simeone llega con el impulso anímico de haber avanzado a semifinales de la UEFA Champions League, tras eliminar al FC Barcelona.

Sin embargo, el desgaste físico es evidente. Los colchoneros han tenido dificultades recientes en liga, acumulando resultados negativos que generan dudas sobre su estado actual.

Aun así, cuentan con figuras determinantes como Antoine Griezmann y Julián Álvarez, quienes pueden inclinar la balanza en un partido de esta magnitud.

Real Sociedad, con frescura y hambre de título

Por su parte, la Real Sociedad llega con mayor descanso y confianza tras eliminar al Athletic Club en semifinales.

Aunque vienen de empatar ante el Deportivo Alavés en La Liga, su rendimiento en la Copa ha sido sólido.

El conjunto vasco buscará aprovechar su frescura física y su buen historial en esta competición para intentar levantar un nuevo título.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Se espera una final cerrada, con ambos equipos priorizando el orden táctico y evitando errores.

El Atlético podría apostar por su experiencia en este tipo de escenarios, mientras que la Real Sociedad buscará imponer su ritmo.

Pronóstico: victoria del Atlético de Madrid 2-1.

La incógnita será si los colchoneros logran imponer su jerarquía o si la Real Sociedad consigue escribir otro capítulo histórico en la Copa del Rey.

¿Cuál es tu pronóstico para esta gran final?

Last modified: abril 17, 2026