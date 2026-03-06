Atlético de Madrid vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Duelo de muros en la capital! El Atlético de Madrid recibe a la Real Sociedad este sábado en el Cívitas Metropolitano. Los Colchoneros llegan en un estado de gracia absoluto tras avanzar en Champions y meterse a la Final de la Copa del Rey, pero frente a ellos tendrán a una Real que siempre es un hueso duro de roer.

El equipo del Cholo Simeone está imparable. Con Alexander Sorloth encendido tras su reciente triplete y la puntería de Julián Álvarez, el Atlético busca consolidar su tercer puesto y estirar su racha invicta. En casa son una fortaleza casi impenetrable, combinando una disciplina táctica asfixiante con transiciones letales.

Por su parte, la Real Sociedad de Matarazzo llega con la misión de frustrar a los anfitriones. Aunque han mostrado fragilidad defensiva contra los equipos de élite, vienen motivados tras sellar su pase a la final de Copa. Saben que un triunfo en Madrid los metería de lleno en la pelea por puestos europeos, pero para eso necesitan un partido perfecto en el Metropolitano.

Es un choque de estilos: la jerarquía del Atlético contra la garra de la Real. Mi pronóstico: el momento del equipo del Cholo es demasiado bueno. Gana el Atlético 2-0. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se impone el acero colchonero o hay sorpresa vasca? ¡Los leo!»

Last modified: marzo 6, 2026