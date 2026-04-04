Mallorca vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡LOS MERENGUES CAEN EN SON MOIX 😱😱😱!



Con anotaciones de Manuel Morales y Vedat Muriqi el Mallorca dio la campanada al vencer 2-1 al Real Madrid que podría despedirse de LaLiga con esta derrota.



Con este triunfo el Mallorca salió de la zona de descenso colocándose en el… pic.twitter.com/zeTp5rmhVQ — Fulbox (@fulboxOficial) April 4, 2026

El Real Madrid CF afronta un partido clave en la lucha por el título de La Liga cuando visite al RCD Mallorca este sábado en el Estadi Mallorca Son Moix.

Los blancos llegan con una misión clara: sumar tres puntos que los acerquen a solo una unidad del liderato y meter presión al FC Barcelona antes de su enfrentamiento contra el Atlético de Madrid.

Real Madrid, entre la pelea por La Liga y la Champions

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un gran momento, acumulando cinco victorias consecutivas, incluyendo una destacada eliminación del Manchester City FC en la UEFA Champions League.

Sin embargo, el calendario obliga a pensar en rotaciones, ya que se avecina un duelo clave ante el FC Bayern Munich. Además, el Madrid no contará con Federico Valverde por sanción, y jugadores como Vinícius Júnior y Jude Bellingham podrían iniciar desde el banquillo.

Esto abre la puerta para futbolistas como Brahim Díaz y la joven promesa Arda Güler, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar en ataque a Kylian Mbappé, referente ofensivo del equipo.

Mallorca busca hacerse fuerte en casa

Por su parte, el Mallorca dirigido por Martín Demichelis vive una situación complicada, peleando por salir de la zona baja de la tabla.

Los “Bermellones” saben que este partido puede ser determinante en su lucha por la permanencia. Su principal fortaleza está en casa, donde han logrado competir de buena manera y solo han sufrido cuatro derrotas en la temporada.

En ataque, el equipo confía en el poder físico y goleador de Vedat Muriqi, quien será la principal amenaza para la defensa madridista.

Pronóstico Mallorca vs Real Madrid

Se espera un partido intenso, con un Mallorca obligado a sumar y un Real Madrid que, pese a las rotaciones, buscará imponer su jerarquía.

La clave estará en cómo manejen los blancos el desgaste físico y si logran mantener la concentración ante un rival que suele crecer en casa.

Pronóstico: victoria del Real Madrid 2-1 en un duelo complicado.

La incógnita será si Mallorca logra dar la sorpresa en Son Moix o si los merengues continúan firmes en su camino hacia el título.

Last modified: abril 4, 2026