Written by: marzo 19, 2026 Ligas Europeas

Villarreal vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 LaLiga 2025-26

Villarreal vs Real Sociedad

¡Duelo de alto voltaje en La Cerámica! Este viernes abrimos la jornada de LaLiga con un partidazo: el Villarreal recibe a la Real Sociedad y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

El ‘Submarino Amarillo‘ está en una posición envidiable, cuartos en la tabla y peleándole el tercer puesto al Atleti, mientras que los donostiarras buscan meterse de lleno en la lucha por puestos europeos.

El equipo de Marcelino se ha vuelto casi imbatible en casa, sumando 11 victorias ante su gente esta temporada. Con la Champions a la vuelta de la esquina para la próxima campaña, no quieren dejar escapar ni un punto. 

El Submarino Amarillo viene de vencer 2-1 a Elche en la jornada pasada.

Pero ojo con la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que viene motivada tras ganarle a Osasuna y cuenta con un Mikel Oyarzabal que le tiene tomada la medida a los amarillos con 5 goles en su cuenta personal. Los Txuri-urdin se han metido de lleno en la pelea por Europa, pero saben que no pueden aflojar.

Aunque a la Real le ha costado ganar de visitante este año, estos duelos suelen ser de pronóstico reservado y muchos goles. 

Nuestro pronóstico: Un empate vibrante 2-2 que dejará la pelea por Europa al rojo vivo. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 19, 2026
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