Newcastle vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 27 en la Premier League 2022-2023 este domingo 12 de marzo con un buen duelo donde el Newcastle buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a los Wolves que saldrán decididos a sumar en su dura visita al St James Park.

Hora y Canal Newcastle vs Wolves

Sede: St James Park,

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Newcastle vs Wolves en VIVO

El cuadro del Newcastle ha tenido una buena temporada siendo una de las revelaciones del campeonato, pero es un hecho que ha venido a menos en las últimas semanas. Después de 24 duelos suman 10 victorias, 11 empates y han caído en 3 ocasiones, así que en casa les urge sumar de a tres.

Las Urracas vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Manchester City siendo superados 2-0.

Por su parte, los Wolves han tenido una temporada algo irregular, pero ellos han venido mejorando alejándose de los puestos de descenso. En 26 duelos suman 7 victorias, 6 empates y han perdido en 13 choques.

Los Lobos vienen de un valioisísimo triunfo en la jornada pasada doblegando al Tottenhham con solitaria anotación de Adama Traoré, con una buena actuación de Raúl Jiménez.

Tanto el Newcastle como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a las Urracas en la sexta posición con 41 puntos, mientras que los Lobos son treceavos con 27 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Wolves.

Last modified: marzo 11, 2023

