Villarreal vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 LaLiga 2022-23

Seguimos con las emociones de la jornada 25 de la Liga Española 2022-2023, cuando el Villarreal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la pelea por puestos europeos, pero tendrán que recibir al Betis que saldrá decidido a sumar en su dura visita al antiguo Madrigal.

Hora y Canal Villarreal vs Betis

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 5:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Betis en VIVO

El cuadro del Villarreal ha tenido una buena campaña en términos generales peleando por competencias europeas. En la jornada pasada doblegaron 0-2 al Almería para colocarse con 11 victorias, 4 empates y 9 descalabros.

El Submarino Amarillo tuvo actividad a media semana en la Conference League donde visitaron al Anderlecht igualando 1-1 en la ida de los octavos de final.

Por su parte, el Betis también ha tenido una buena temporada y una prueba fue su gran empate de la jornada pasada igualando 0-0 ante el Real Madrid, eso los dejó con 12 victorias, 5 empates y han perdido en 7 choques.

Los Béticos igual tuvieron actividad a media semana en la ida de los octavos de final de la Europa League donde visitaron al Manchester United siendo aplastados 4-1.

Tanto el Villarreal como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por los primeros lugares; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en la sexta posición con 37 puntos, mientras que los Béticos son quintos con 41 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Betis.

