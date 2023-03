Nicaragua vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Se abre la actividad de la jornada 4 en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2023 este martes 14 de marzo cuando Nicaragua busque despedirse con una victoria, pero la realidad es que luce complicado cuando se midan a Venezuela que saldrá a imponer su calidad y firmar su boleto a la segunda ronda del torneo.

Hora y Canal Nicaragua vs Venezuela

Sede: LoanDepot Park, Miami, Estados Unidos

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 10:00 am de México, Nicaragua y Centroamérica. 11:00 am de Panamá, Cuba y Colombia. 12:00 pm de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Canal: Wapa Deportes en Puerto Rico. Viva Nicaragua en Nicaragua. TeleRebelde en Cuba. Pio Deportes y Telenatillas en República Dominicana. Venevision, SimpleTV e IVC en Venezuela. Fox Deportes en Estados Unidos.

Nicaragua vs Venezuela en VIVO

La selección de Nicaragua cumplió logrando llegar a este Clásico, sin embargo ya en la competencia no la ha pasado nada bien siendo vencidos en sus 3 duelos estando eliminados, pero buscarán despedirse con una victoria.

Los Pinoleros vienen de una margo descalabro el día de ayer cuando se midieron a la República Dominicana compitiéndoles de buena manera, sin embargo fueron superados 6-1.

Por su parte, Venezuela es la otra cara de la moneda con un gran desempeño en este Clásico logrando ganar sus dos partidos y perfilando su boleto a la segunda ronda, aunque saben que no pueden aflojar.

La Vinotinto descansó el día de ayer, por lo que su último choque fue el domingo cuando vencieron 9-6 a Puerto Rico.

Tanto Nicaragua como Venezuela saben de la importancia de este juego ya que quieren llevarse la victoria, aunque por circunstancias distintas, los Pinoleros para despedirse con el brazo en alto, mientras que la Vinotinto intentando sellar su clasificación. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Nicaragua vs Venezuela.

Nicaragua vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Last modified: marzo 13, 2023

Etiquetas: Canal Nicaragua vs Venezuela