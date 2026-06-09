Irak vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

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Venezuela 2-0 Irak



⚽️ Cristian Cásseres – 17'

⚽️ Jesús Ramírez – 46'#SiempreVinotinto pic.twitter.com/5UFtnWfqrn — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 10, 2026

La preparación para la Copa del Mundo 2026 entra en su fase definitiva y este martes tendremos un interesante duelo internacional en territorio estadounidense. La selección de Irak enfrentará a Venezuela en el SeatGeek Stadium de Illinois en su último compromiso de preparación antes de debutar en la máxima cita del fútbol mundial.

Para los asiáticos, el encuentro representa la última oportunidad para afinar detalles antes de su estreno mundialista. Del otro lado estará una Vinotinto que inicia una nueva etapa bajo la dirección de Oswaldo Vizcarrondo y que busca recuperar sensaciones positivas tras quedarse fuera de la Copa del Mundo.

Irak llega motivado tras sorprender a España

La selección iraquí atraviesa uno de los momentos más ilusionantes de su historia reciente. Después de conseguir su clasificación al Mundial, los llamados «Leones de Mesopotamia» han demostrado que pueden competir frente a rivales de gran nivel internacional.

Su actuación más reciente confirmó ese crecimiento. Irak logró empatar 1-1 ante una selección española que, aunque utilizó una alineación alterna, llegaba como una de las favoritas para el Mundial. El conjunto dirigido por Graham Arnold mostró orden defensivo, disciplina táctica y una notable capacidad para competir durante los noventa minutos.

Ahora, el cuerpo técnico busca cerrar la preparación con una victoria que permita llegar al torneo con la confianza al máximo. Además, Arnold ha trabajado durante los últimos días en variantes ofensivas para darle más protagonismo al ataque en este último ensayo antes del debut mundialista.

Venezuela inicia una nueva etapa

La Vinotinto afronta este compromiso con objetivos diferentes. Tras no conseguir la clasificación al Mundial, la federación apostó por un nuevo proyecto encabezado por el exdefensor Oswaldo Vizcarrondo, quien busca sentar las bases de un proceso competitivo rumbo al ciclo mundialista de 2030.

El combinado venezolano llega después de una derrota ante Turquía y utilizará este partido como una oportunidad para evaluar jugadores y fortalecer una identidad futbolística que todavía se encuentra en construcción. Además, algunas ausencias importantes han marcado esta convocatoria, lo que abre espacio para que nuevos futbolistas intenten ganarse un lugar dentro del proyecto.

A pesar de no tener la presión de un Mundial en el horizonte inmediato, Venezuela cuenta con suficiente talento para competir y buscar cerrar la gira con una actuación positiva.

Un partido con mucho valor táctico

Todo apunta a un encuentro muy disputado en el mediocampo. Irak suele sentirse cómodo defendiendo con orden y aprovechando espacios al contragolpe, mientras que Venezuela intentará tener más iniciativa para imponer condiciones y recuperar confianza.

La diferencia podría estar en el momento anímico. Los iraquíes llegan impulsados por su reciente empate frente a España y por la cercanía de su debut mundialista, mientras que los sudamericanos continúan en pleno proceso de reconstrucción futbolística.

Pronóstico Irak vs Venezuela

Se espera un partido cerrado y con pocas diferencias. Irak ha mostrado una evolución importante bajo el mando de Graham Arnold y parece llegar con una estructura colectiva más consolidada. Venezuela tiene argumentos para competir, pero todavía busca estabilidad dentro de su nuevo proceso.

Pronóstico: Irak 2-1 Venezuela.

La motivación de disputar un Mundial, el buen momento colectivo y la confianza adquirida en sus últimos compromisos podrían ser factores decisivos para que los asiáticos cierren su preparación con una victoria.

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Podrá Irak confirmar su crecimiento antes del Mundial o la Vinotinto dará un golpe de autoridad en Illinois?

Last modified: junio 9, 2026