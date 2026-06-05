Paraguay vs Nicaragua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

Se despide la Albirroja ante Nicaragua. La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 entra a su fase final y este viernes la selección de Paraguay se presenta ante su afición en Asunción para disputar su único examen antes de viajar al Mundial. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto sudamericano quiere armar una fiesta completa en el Defensores del Chaco, mientras que los centroamericanos buscan plantarse con personalidad y amargar los planes locales.

La selección de Paraguay llega a este compromiso con los ánimos por las nubes tras haber sellado un regreso histórico a las Copas del Mundo tras 16 años de dolorosa ausencia.

De la mano del estratega Gustavo Alfaro, el conjunto guaraní recuperó su mística competitiva, firmando grandes exhibiciones en las eliminatorias.

Instalados en un grupo sumamente físico junto a Estados Unidos, Australia y Turquía, Alfaro sabe que este encuentro es fundamental para afinar la puntería, soltar las piernas y despedirse de su afición con una victoria que encienda la ilusión.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Nicaragua que estrena proyecto y no piensa regalar absolutamente nada.

Tras quedarse fuera de la Copa del Mundo en la CONCACAF, los nicaragüenses iniciaron la gestión del técnico Juan Cruz Real sacándole un heroico empate sin goles a Sudáfrica el pasado fin de semana, en un partido donde resistieron un auténtico bombardeo en zona baja, por lo que intentarán hacer otro duelo digno este viernes.

Los pronósticos esperan un partido donde Paraguay lleve la iniciativa desde el primer minuto, proyectando que la jerarquía individual, la motivación del viaje mundialista y el peso de la localía terminen descifrando el muro defensivo de Nicaragua para llevarse un triunfo cómodo antes de cruzar el Atlántico.

Nuestro pronóstico: Victoria de Paraguay 2-0 ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 5, 2026