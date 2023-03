Friburgo vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Europa League

Se abren las emociones de los partidos de vuelta en los octavos de final de la Europa League 2022-2023 este jueves 16 de marzo con un buen duelo donde el Friburgo buscará aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les permita pensar en la remontada, pero recibirán a la Juventus que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Europa-Park.

Hora y Canal Friburgo vs Juventus

Sede: Europa-Park Stadion, Friburgo, Baden-Wurtemberg, Alemania

Hora: 6:45 pm de Alemania e Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica

Friburgo vs Juventus en VIVO

El cuadro del Friburgo está cumpliendo con una buena temporada en la Bundesliga donde marchan en la quinta posición. El pasado domingo lograron un valioso triunfo 2-1 sobre el Hoffenheim con anotación de Ritsu Doan al 89.

Por su parte, la Juventus ha tenido un buen torneo en la Serie A, aunque la penalización les está costando caro al ubicarse en la séptima posición. El pasado domingo lograron vencer 4-2 a la Sampdoria con doblete de Adrien Rabiot y goles de Gleison Bremer y Matías Soulé.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en Turín. En aquel choque la Vecchia Signora dominó totalmente las acciones, sin embargo apenas pudieron ganar con solitaria anotación de Ángel Di María.

Tanto el Friburgo como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de avanzar a la siguiente ronda. La Vecchia Signora es favorita para clasificar por su mayor jerarquía y calidad, además de tener ventaja, pero los Breisgau-Brasilianer están en casa y saldrán a «matar o morir» por el boleto. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Friburgo vs Juventus.

Friburgo vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Last modified: marzo 15, 2023

Etiquetas: Canal Friburgo vs Juventus