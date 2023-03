Chelsea vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Duelo de necesitados este sábado 18 de marzo en el marco de la Fecha 28 de la Premier League 2022-23, cuando Chelsea reciba en Stamford Bridge al Everton.

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra. Hora: 6:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 1:30 am ET en Estados Unidos. Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. Star+ en Sudamérica. Y DAZN en España.

El Chelsea no ha tenido la mejor de las temporadas y se ubica en la posición número diez, lejos de la zona europea y aunque ha tenido un ligero envión tras conseguir su clasificación a Cuartos de Final de la Champions League, deberá confirmarlo cuando reciba al Everton.

Los de Graham Potter ligan tres victorias consecutivas, dos de ellas en Premier League y aunque aún están lejos de su mejor versión, pueden aprovechar este duelo para confirmar su regreso.

Por su parte, el Everton tras sufrir una goleada ante el Arsenal, ha ligado dos partidos sin derrota, situación que los ubica en la posición 15 de la tabla aunque solo un punto por encima de la zona de descenso.

Los Toffies buscarán conseguir un resultado positivo, ya que sus próximos partidos también serán ante rivales del «Big Six» y cualquier punto que puedan rescatar, será importante para ellos.

Tanto el Chelsea como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan urgidos de ganar; en la tabla genera encontramos a los Blues en la décima posición con 37 puntos, mientras que The Toffees es quinceavo con 25 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

