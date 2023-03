Espanyol vs Celta EN VIVO, Hora, Canal, Dónde Ver Jornada 26 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido tendremos este sábado 18 de marzo en la jornada 26 de LaLiga 2022-2023, cuando el Espanyol busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo que los aleje de la zona de descenso, pero recibirán al Celta que también saldrá decidido a sumar en su visita al Cornella-ElPrat.

Hora y Canal Espanyol vs Celta

Sede: RCDE Stadium, Cornellà de Llobregat, Barcelona, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Espanyol vs Celta en VIVO

El cuadro del Espanyol ha tenido una campaña irregular que los tiene peleando en la zona baja, aunque fuera del descenso que es su principal objetivo. Después de 25 jornadas suman 6 victorias, 9 empates y han caído derrotados en 10 ocasiones.

Los Periquitos, con César Montes como titular, vienen de un descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Real Madrid siendo superados 3-1, a pesar de que Joselu los había puesto al frente apenas a los 8 minutos.

Por su parte, el Celta ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla, pero no pueden aflojar en carrera por la salvación. Ellos suman 8 victorias, 7 empates y han perdido en 10 juegos.

Los Celestes vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando doblegaron 3-0 al Rayo Vallecano con doblete de Iago Aspas y un autogol.

Tanto el Espanyol como el Celta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes llegan con la misión de sumar para dar un paso en la pelea por la salvación; en la tabla general encontramos a los Periquitos en la quinceava posición con 27 puntos, mientras que los Celetes son onceavos con 31 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Espanyol vs Celta.

