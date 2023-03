Colombia vs Corea del Sur EN VIVO, Hora, Canal, Dónde Ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

La Selección Colombia enfrentará a Corea del Sur este viernes 24 de marzo en el Ulsan Munsu Football Stadium en el que será el quinto compromiso de preparación bajo el mando de Néstor Lorenzo, quien tiene como objetivo armar una nómina competitiva de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que inician en el mes de septiembre.

Hora y Canal Colombia vs Corea del Sur

Sede: Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan, Korea Republic.

El compromiso entre Colombia vs Corea del Sur será a las 6:00 am de Colombia. En Estados Unidos 7:00 am (este) y 4:00 am (pacífico). A las 5:00 am en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 6:00 am en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. 7:00 am en Bolivia y Venezuela. Y 8:00 am en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

El encuentro será transmitido en Colombia por el Gol Caracol y el Canal RCN.

Colombia vs Corea del Sur en VIVO

El entrenador argentino, de Colombia, convocó a hombres que han estado durante años en el proceso como James Rodríguez, Davinson Sánchez y Radamel Falcao García, quienes serán los de experiencia en estos amistosos.

Por su parte, del otro lado estará la Selección de Corea del Sur quien viene de hacer un interesante Mundial de Qatar 2022, si bien quedó eliminada ante Brasil en los octavos de final, en fase de grupos eliminó a Uruguay y derrotó a Portugal con Cristiano Ronaldo en cancha.

Con los coreanos se estrenará Jürgen Klinsmann, quien fue nombrado como entrenador del seleccionado asiático hace un mes. El entrenador europeo fue el elegido para reemplazar a Paulo Bento, quien dejó el proyecto bastante avanzado.

Será un compromiso interesante, pues Colombia ha jugada cuatro amistosos desde que Néstor Lorenzo asumió el cargo y ha ganado tres (ante Guatemala, México y Paraguay) y empató uno (ante Estados Unidos).

Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Colombia vs Corea del Sur.

