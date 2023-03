David Benavidez vs Caleb Plant EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

El excelente año del boxeo parece estar preparado para continuar con la próxima pelea este sábado 25 de marzo, cuando David Benavidez se mida a Caleb Plant en una especie de pelea de revancha en el peso súper mediano.

Ha sido un viaje curioso llegar a esta pelea. Hace unos años, estos dos eran probablemente los mejores peleadores de su división y se estaban asaltando constantemente. Sin embargo, cuando el hierro estaba más caliente, los dos hombres parecían no poder llegar a un acuerdo. Luego, Canelo irrumpió y tomó ese estatus de perro superior, unificando la división y venciendo a Plant en el camino. Sin embargo, ninguno de los dos ha pasado su mejor momento ahora (y Benavidez tal vez solo esté comenzando), por lo que no es como si nos hubiéramos perdido de ver la mejor versión posible de esta pelea, solo quizás no por las apuestas más altas posibles. Aún así, como choque de estilos es fascinante, así que abróchate el cinturón.

Hora y Canal David Benavidez vs Caleb Plant

Sede: MGM Grand, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México y Centroamérica. 9:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Canal: ShowTime PPV en Estados Unidos. Box Azteca en México. ESPN en Latinoamérica

Benavidez (26-0-0 | 23 KOs) ha acumulado mucho en su carrera hasta la fecha, y a los 26 años, es posible que recién esté comenzando. Ganó su primer título en 2017, venciendo a Ronald Gavril por decisión dividida por el cinturón del CMB. La cercanía del score trajo una revancha, en la que mejoró enormemente y anotó una amplia decisión. Más tarde ese año, sin embargo, dio positivo por cocaína y fue despojado del cinturón. A su regreso, volvió a ganarlo al vencer al veterano Anthony Dirrell… solo para perder el peso en su primera defensa y volver a ser despojado. En su último combate venció a David Lemieux por Knockout en tres rounds.

Ahora tiene la versión interina del mismo cinturón del WBC, habiéndolo ganado mientras Canelo estaba en el peso semipesado perdiendo ante Bivol. Sin embargo, hasta que Canelo pelee con él o se vaya, no puede reclamar la verdadera corona. Sin embargo, querrá consolidar su reclamo como el mejor del resto y el primer retador de Canelo con una victoria aquí.

Plant (22-1-0, 13 KOs), como sabemos, ya peleó contra Canelo. Se quedó corto allí, pero sin duda estaría encantado con otra oportunidad. Su carrera hasta la fecha ha sido un poco más tranquila que la de su oponente; una progresión bastante constante hacia el título, a través de las defensas y un buen rebote después de la gran derrota. Ha tenido una vida personal turbulenta, pero a diferencia de algunos boxeadores, no parece haber afectado su boxeo. Si ese enfoque es cierto aquí, debería estar marcado en lo que, a los 30 años, no es la última oportunidad en el salón, pero podría estar acercándose.

Predicción Benavidez vs Plant

La pelea promete ser interesante debido al choque de estilos de ambos luchadores y a cómo cada uno podría aprovechar las debilidades clave del otro. Benavidez es conocido por su gran arsenal de golpes, capaz de lanzar cualquier golpe en múltiples variaciones. Además, puede usar golpes específicos en múltiples situaciones, lo que lo hace muy difícil de relacionar directamente y peligroso para sus oponentes. Su defensa es fuerte, con una muy buena guardia activa, y está cada vez más hábil en los contraataques. Benavidez es un atleta físicamente promedio, pero su velocidad de manos y poder son considerables. En cambio, Plant prefiere no estar cerca por mucho tiempo. Se mueve muy bien y su juego de pies a distancia es posiblemente su mejor fortaleza. Su postura defensiva, en la que utiliza un giro de hombros, cubre la mayor parte de su cuerpo con la combinación de sus brazos y el ángulo de su cuerpo. Su cabeza se mantiene fuera de la línea central, y la postura está equilibrada para que no le resulte difícil ajustarse y esquivar los golpes entrantes.

Benavidez es conocido por ser un peleador que lanza todos sus golpes combinados. No son ráfagas aprendidas; está seleccionando activamente los agujeros en la defensa de su oponente y trabajando para encontrarlos con múltiples golpes. Esto lo hace peligroso para cualquier oponente, incluyendo a Plant. La defensa de Benavidez es mixta, pero tiene una muy buena guardia activa que se adapta a los movimientos del oponente. También es cada vez más hábil en los contraataques, bloqueando un golpe entrante y respondiendo inmediatamente con algo en el espacio dejado por el ataque. Su poder considerable, especialmente en su jab, le ha ganado peleas por sí solo.

Por otro lado, Plant utiliza su giro de hombros para ajustar toda la postura y cerrar líneas de ataque. Además, es uno de los luchadores modernos relativamente raros que realmente sabe para qué sirve el giro de hombros. No solo lo utiliza para bloquear golpes, sino que también lo usa para mover el hombro junto con toda la línea del cuerpo detrás, ajustando toda la postura para cerrar líneas de ataque. Esto hace que sea difícil para Benavidez encontrar aberturas en la defensa de Plant.

Otra fortaleza de Plant es su juego de pies a distancia. Se mueve muy bien, y su postura defensiva lo ayuda a esquivar los golpes entrantes. También es capaz de lanzar ataques agudos cuando es necesario, pero prefiere no estar cerca por mucho tiempo.

En términos de debilidades, Benavidez tiene algunos puntos débiles en su defensa, aunque se está mejorando en este aspecto. Tiene una tendencia a quedarse en línea recta, lo que lo hace vulnerable a los golpes entrantes. Si bien tiene una guardia activa sólida, su defensa general es mixta.

Incluso teniendo en cuenta las derrotas, existe un argumento razonable de que cada uno es el mejor oponente al que se ha enfrentado. Juego limpio para ambos por tomar tal riesgo. La mayoría de los hombres en su posición tomarían al menos una pelea de recuperación fácil, pero lo intentarán. Mientras tanto, Joey Spencer vs Jesús Ramos es un choque de prospectos invictos que debería ser de gran ayuda para decirnos si alguno de los dos puede ser un contendiente en el tanque de tiburones de 154 libras.

