UFC Fight Night México EN VIVO 2026 – Brandon Moreno y Marlon Vera, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver la función en Directo?

UFC

La UFC regresa a la Arena CDMX este sábado con una cartelera cargada de talento latino y duelos clave en divisiones competitivas. El plato fuerte es el choque en peso mosca entre el ex campeón Brandon Moreno y el británico Loneer Kavanagh, en una pelea que puede reordenar la conversación por el título. Moreno quiere reafirmar que sigue siendo contendiente serio; Kavanagh busca el golpe mediático que lo catapulte a la élite. Es un combate que definirá presente y futuro en las 125 libras.

En la coestelar, el veterano Marlon Vera enfrenta al ascendente David Martinez en gallo. “Chito” necesita cortar su mala racha y demostrar que aún pertenece al Top 15, mientras que Martínez, enrachado, quiere dar otro salto en el ranking. Es una prueba generacional con implicaciones directas en la división.

Otra pelea que no debes perderte es Daniel Zellhuber vs King Green en ligero. Zellhuber, joven y explosivo, tiene la oportunidad más grande de su carrera ante un veterano astuto que sabe arruinar planes en territorio hostil. También promete acción el duelo mosca entre Edgar Chairez y Felipe Bunes, dos peleadores agresivos con instinto finalizador.

En el resto de la cartelera destacan el debut oficial de Imanol Rodriguez ante Kevin Borjas, además del regreso del prospecto Santiago Luna frente a Angel Pacheco. En preliminares, el choque entre Ailin Perez y Macy Chiasson puede tener impacto directo en el Top 10 del peso gallo femenino.

En resumen, es una cartelera que mezcla figuras consolidadas, prospectos urgidos de consolidarse y jóvenes con hambre de espectáculo. Si buscas las imperdibles: Moreno vs Kavanagh, Vera vs Martínez y Zellhuber vs Green son las que podrían robarse la noche en una Ciudad de México que siempre responde con energía eléctrica.

Regina Tarín se lleva la decisión unánime y se mantiene invicta 🇲🇽🇲🇽🇲🇽#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/EtKdMuq7GA — UFC Español (@UFCEspanol) February 28, 2026

Victoria por TKO para Javier Reyes y todo Colombia 🇨🇴#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/gNs6QgG063 — UFC Español (@UFCEspanol) February 28, 2026

La victoria por decisión unánime es para Cristian Quiñónez 🇲🇽#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/sVIYOCKjEG — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

Con decisión unánime, la argentina 🇦🇷 @AiluPerezUFC se lleva la victoria 🫡



Ver en vivo por @PPlusDeportes | #UFCMexico pic.twitter.com/7IBgiQzFtP — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

Santiago Luna se lleva la victoria por decisión unánime! Qué gran actuación! 🇲🇽#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/VG0HdH4VOc — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

Imanol Rodríguez se lleva la victoria y se mantiene invicto 🏆🇲🇽#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/Fj3N2yybNw — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

Edgar Chairez se lleva la victoria por decisión dividida 🇲🇽#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/8ecJC86Cif — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

King Green arruina la fiesta local con una finalización 👊 @BobbyKGreen#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/msqd5h0Htk — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

La victoria por decisión unánime es para Lone’er Kavanagh 🔔🚨



Ver en vivo por @PPlusDeportes | #UFCMéxico pic.twitter.com/u0s1kD9HqB — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

Last modified: febrero 28, 2026