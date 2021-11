Dónde ver Pelea Canelo Álvarez vs Caleb Plant en VIVO Online por Internet 2021

Box

El primer campeón indiscutido de peso súper mediano de la era de los cuatro cinturones será coronado dentro del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, esta sábado 6 de noviembre cuando la superestrella mexicana Canelo Álvarez intente sumar el título de la FIB invicto de Caleb Plant. a su importante vitrina de trofeos.

La victoria coronaría una racha histórica de 12 meses para Álvarez, quien derrotó decisivamente a otros dos campeones invictos en Callum Smith y Billy Joe Saunders. Plant, mientras tanto, buscará darle a Canelo su primera derrota desde 2013. La cartelera de Showtime pay-per-view (PPV) y FITE TV incluye otro combate de peso súper mediano en Anthony Dirrell vs Marcos Hernández, ex campeón de peso súper gallo. El debut de Rey Vargas en peso pluma y el prospecto de peso welter Elvis Rodríguez se enfrentará al invicto Juan Pablo Romero. En México podrán verlo por aztecadeportes.com totalmente en vivo y gratis, mientras que para Latinoamérica será por Star+.

Saul “Canelo” Álvarez

Edad: 31

Récord: 56-1-2 (38 KO)

Últimas cinco peleas: Billy Joe Saunders (RTD-8), Avni Yildirim (RTD-3), Callum Smith (UD) Sergey Kovalev (KO-11), Daniel Jacobs (UD), Rocky Fielding (TKO-3)

Victorias significativas (distintas de las mencionadas anteriormente): Gennadiy Golovkin x2, Austin Trout, Erislandy Lara, Amir Khan, Liam Smith

VS

Caleb Plant

Edad: 29

Récord: 21-0 (12 KO)

Últimas cinco peleas: Caleb Truax (UD), Vincent Feigenbutz (KOT-10), Mike Lee (KOT-3), Jose Uzcategui (UD). Rogelio Medina (UD)

Victorias significativas (distintas de las mencionadas anteriormente): Ninguna

Canelo Álvarez vs Caleb Plant en VIVO Online

Aunque su historial profesional está prácticamente vacío fuera de José Uzcategui, quien luego se cayó por completo por un precipicio, las habilidades de Plant son incuestionables. Un jab afilado, un buen juego de pies, una gran combinación de golpes y manos notablemente rápidas lo convierten en un dolor de cabeza para la gran mayoría de la división. Junto al enorme y tacaño David Benavidez, podría tener la mejor oportunidad que nadie con 168 libras de detener el impulso de Canelo.

Sin embargo, “mejor” no significa “bueno”.

Incluso con notables ventajas en altura y alcance, no estoy convencido de que Plant pueda mantener a Canelo alejado de él. Plant no es un golpeador único; por el contrario, se esfuerza por ganarse el respeto de su oponente con fuertes voleas. Y aunque no es exactamente fácil sujetarlo contra las cuerdas, está lejos de ser imposible. La barbilla indestructible de Canelo, el avance implacable y el fuerte corte de anillos le dan las herramientas para forzar a Plant a una pelea imposible de ganar, tipo cabina telefónica.

Hay dos métodos factibles para vencer a Canelo: ser demasiado esquivo para que él lo acorrale, como lo hicieron Floyd Mayweather y Erislandy Lara, o ser lo suficientemente resistente y poderoso para enfrentarlo de frente, como lo hizo Gennady Golovkin. Los intentos de Plant de dividir la diferencia no darán frutos … o al menos no por mucho tiempo. Sus combinaciones de fuego rápido y su movimiento hábil pueden deslumbrar temprano, pero una vez que Canelo comience a apretar realmente, se convertirá en una pelea cada vez más unilateral. Le daré a Plant el beneficio de la duda y diré que él aguanta la distancia y gana unas cuatro rondas.

Predicción: Álvarez por decisión unánime

(*Si te sirvió el canal ayúdanos compartiendo! gracias)

Narración:

Last modified: noviembre 6, 2021

Etiquetas: Caleb Plant