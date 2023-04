Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Bundesliga 2022-23

Bundesliga

Este sábado 01 de abril tendremos clásico en Alemania. Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena al Borussia Dortmund en un compromiso que promete muchas emociones correspondiente a la jornada 26 de la Bundesliga 2022-23. El primero vs el segundo en la tabla de posiciones.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Sede: Allianz Arena, Múnich, Alemania.

Hora: El partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se estará disputando a las 6:30 pm de Alemania. En Estados Unidos iniciará a las 9:30 am (New York) y 12:30 pm (Los Ángeles).

Otros horarios son: México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am.

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am.

Bolivia y Venezuela 12:30 pm.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm.

Canal: El partido se podrá disfrutar por medio de Sky Sport en México y Centroamérica. En Sudamérica se podrá ver a través de ESPN, Star+. Mientras que en Estados Unidos por ESPN+.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO

El Bayern Múnich llega a este compromiso como segundo de la tabla con 52 unidades que ha conseguido con 15 victorias, 7 empates y 3 derrotas. En la pasada jornada, cayeron en condición de visitante ante el Bayer Leverkusen por 2-1.

Esta derrota ocasionó el despido del entrenador Julian Nagelsmann, y en su reemplazo llegó Thomas Tuchel que dirigirá su primer partido con los ‘bávaros’ nada más y nada menos que ante los ‘negriamarillos’.

Por su parte, el Borussia Dortmund, que actuará de visitante, llega a este partido siendo el lider de la general con tan solo un punto más que el Bayern que ha conseguido con 17 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por Edin Terzic viene de golear en su estadio en la pasada jornada al Colonia por 6-1.

Tanto el Bayern Múnich como el Borussia Dortmund saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la lucha por la cima. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs Borussia Dortmund.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Bundesliga 2022-23

