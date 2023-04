Cádiz vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Duelo en la parte baja de la tabla el que nos espera el sábado 1 de abril, correspondiente a la Jornada 27 de LaLiga 2022-23, cuando el Cádiz reciba en casa al Sevilla en un duelo con muchas implicaciones en la lucha por no descender.

Hora y Canal Cádiz vs Sevilla

Sede: Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz, España

Hora: 5:30 pm de España. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos. Transmisión: SKY Sports en México y Centroamérica, DirecTV Sports en Sudamérica (excepto en Brasil), Star+ en Brasil, ESPN+ en Estados Unidos.

Cádiz vs Sevilla EN VIVO

El Cádiz ha tenido una temporada complicada en la que marcha en la posición 15 con 28 puntos, producto de seis triunfos, diez empates y diez derrotas, situación que lo tiene con amplias posibilidades de perder la categoría y en este duelo frente a un rival directo por la salvación, querrá poner distancia con la zona roja.

Los Amarillos vienen de una racha de tres empates consecutivos y ante el Sevilla, querrá poner fin a esa racha con un triunfo. Sin embargo, la situación no es muy alenatadora, pues su último triunfo ante ellos, fue hace casi 32 años, el 2 de mayo de 1991.

Por su parte, el conjunto del Sevilla ha tenido una temporada de pesadilla, contabilizando exactamente los mismos puntos que su rival andalúz, producto de siete triunfos, doce empates y mismo número de derrotas. Esta situación provocó un cambio en la dirección técnica por segunda vez en la temporada, ya que Jorge Sampaoli dejó al equipo y en su lugar, arribó José Luis Mendilibar en un intento desesperado por sacar a los nervionenses de la zona roja.

Con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de Liga, los sevillistas han dejado atrás ese momento en que parecía que se alejaban del descenso y ahora se encuentran solo dos puntos arriba del Valencia que ocupa la posición 18; sin embargo, buscarán un triunfo en una cancha que se les da muy bien, ya que acumula cinco partidos consecutivos sin caer en su visita a Cádiz, obteniendo el triunfo en los últimos tres.

Tanto el Cádiz como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan con la misión de ganar y olvidarse del tema del escenso; en al tabla general encontramos al Submarino Amarillo en la quinceava posición con 28 puntos, mientras que el equipo del Tecatito Corona es catorceavo también con 28 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cádiz vs Sevilla.

Cádiz vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 LaLiga 2022-23

Last modified: marzo 31, 2023

Etiquetas: Cádiz