Gran Premio de Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Este sábado 1 de abril volvemos a la acción de la Formula 1 con la tercera carrera de la temporada 2023 que ahora aterriza en el Gran Premio de Australia donde Red Bull buscará mantener su dominio, pero Mercedes, Ferrari y Aston Martín lucharán por dar la sorpresa en Albert Park.

Hora y Canal Gran Premio de Australia

Sede: Circuito de Albert Park, Melbourne, Australia

Hora: 11:00 pm de México y Centromérica. 00:00 am (domingo) en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 am (domingo) en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 10:00 pm PT / 1:00 am (domingo) ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. Fox Sports en México:

Streaming: F1 TV

Gran Premio de Australia EN VIVO

El Gran Premio de Australia 2023, la tercera carrera de la temporada de Fórmula 1, promete ser una competición emocionante. Después de dos carreras, el joven piloto holandés Max Verstappen lidera el campeonato tras su victoria en la primera carrera en Bahrein. Sin embargo, en la última carrera en Arabia Saudita, fue su compañero de equipo en Red Bull, Checo Pérez, quien se llevó la victoria para ubicarse segundo apenas un punto abajo del holandés.

Para el Gran Premio de Australia, Verstappen logró conseguir la pole position, lo que indica que tiene un ritmo muy fuerte en su monoplaza. George Russell sorprendió al clasificar en segundo lugar, mientras que el seis veces campeón del mundo Lewis Hamilton tuvo que conformarse con el tercer lugar en la parrilla de salida, pero demostrando que los Mercedes están de vuelta para pelear por los primeros lugares.

Fernando Alonso, el dos veces campeón mundial que regresó a la Fórmula 1 este mostró su habilidad al clasificar en cuarto lugar. Carlos Sainz, el español que conduce para Ferrari, se ubicó en la quinta posición, por delante de su co-equipero Charles Leclerc que finalizó séptimo. Por otro lado, el mexicano Checo Pérez tuvo una mala jornada, ya que tuvo problemas en la práctica 3, falló en la Q1 y tendrá que comenzar la carrera desde la última posición en la parrilla.

A pesar de los problemas de Pérez, es un piloto experimentado y seguro intentará dar lo mejor para avanzar posiciones. Verstappen, por otro lado, es el favorito para ganar la carrera debido a su ritmo en la clasificación, pero los Mercedes ya demostraron que pueden pelear por los primeros lugares y podrían dar una sorpresa. Alonso y Sainz también son pilotos talentosos que podrían aprovechar cualquier oportunidad que se presente.

Foto: Twitter @F1

En resumen, el Gran Premio de Australia 2023 promete ser una carrera emocionante, donde veremos si Verstappen puede mantener su liderazgo, si Checo Pérez puede recuperarse después de su mala jornada en la clasificación, y si los pilotos de Mercedes pueden finalmente meterse a la pelea por el podio. Con tantos pilotos talentosos en la parrilla, cualquier cosa puede suceder.

Gran Premio de Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Last modified: abril 1, 2023

Etiquetas: Canal Gran Premio de Australia