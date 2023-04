Spezia vs Salernitana EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Serie A 2022-23

Serie A

Duelo vital en la zona baja de la Serie A 2022-23, cuando el domingo 2 de abril, la Spezia reciba a la Salernitana en el marco de la Fecha 28, buscando dar un paso importante rumbo a la salvación.

Hora y Canal Spezia vs Salernitana

Sede: Stadio Alberto Picco, La Spezia, Italia

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ e ESPN en México. Star+ en Sudamérica.

Spezia vs Salernitana EN VIVO

El conjunto «Aguilucho» no transita por su mejor momento, pues suma solo un triunfo en sus últimos cinco partidos, situación que lo tiene muy cerca de la zona del descenso, al marchar en la posición 17 con únicamente 24 unidades.

La Spezia se encuentra cinco puntos arriba de la zona roja y solo tres unidades lo separan de su rival en turno, por lo que de conseguir el triunfo, no solo se alejarían un poco más del descenso, sino que pondrían presión al conjunto visitante.

El conjunto donde milita Guillermo Ochoa, viene con una racha positiva, pues no ha caído en sus últimos cuatro partidos, consiguiendo un triunfo y tres empates en este periodo, para sumar así 27 unidades y navegar relativamente tranquilo rumbo a la salvación.

Un triunfo para el conjunto de Salerno, sería un paso gigante en busca de la permanencia, pero una derrota los pondría en una situación muy complicada, ya que se verían alcanzados por el conjunto local y la presión comenzaría a llegar.

Tanto el Spezia como el Salernitana saben de la importancia de este partido ya que un triunfo los pondría lejos de la zona de descenso; en la tabla general encontramos a los locales en la posición 17 con 24 puntos, mientras que I Granate está un lugar arriba con 27 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Spezia vs Salernitana.

